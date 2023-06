O eletrodoméstico preferido

Um estudo realizado pela plataforma de avaliações Guia dos Melhores, que analisou a pesquisa do termo "aspiradores", mostrou que a busca por robôs aspiradores registrou um crescimento de 43% nos últimos 12 meses. Mas não é qualquer modelo o visado pelos consumidores. A pesquisa revela que algumas características são muito procuradas antes da compra do produto. As buscas por robôs aspiradores com a funcionalidade de mapeamento do ambiente subiram 407%, e a procura pelos que, além de aspirar passam pano, aumentou em 384%.

Uso do caroço de pêssego

O caroço de pêssego, um resíduo de difícil destinação e com potencial de contaminar o meio ambiente, está sendo transformado em três novos produtos: óleo de amêndoa de pêssego, carvão ativado e extrato pirolenhoso, a partir de uma tecnologia desenvolvida pela Bioquim, em parceria com o SENAI de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente.

Liderança no suco de uva

O suco de uva integral da Cooperativa Vinícola Aurora é líder na escolha dos varejistas brasileiros. A Pesquisa de Preferência de Marcas, realizada pela SA Inteligência com 3.799 participantes, colocou a cooperativa como "Marca Líder" e "Top Fornecedores do Brasil", escolhido por 39% e mais lembrado por 48%. A diferença para o segundo colocado é de quase 30 pontos percentuais. Há mais de 5 anos a companhia mantém a liderança na pesquisa.

Feira mundial de cachaça

A multipremiada empresa gaúcha Weber Haus, de Ivoti (RS), marca presença na 32ª Expocachaça, maior feira mundial de cachaça, que acontece em Belo Horizonte de 6 a 9 de julho. A empresa que comercializa suas cachaças desde 1948 conta hoje com a terceira geração da família no comando.

Entre os mais admirados

A diretora jurídica, de compliance e de governança da Gramado Parks - um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país - Amira Chammas foi eleita uma das executivas mais admiradas do Brasil segundo o Anuário Análise Editorial 2023. Ela está desde 2020 na empresa proprietária de hotéis e atrações como Snowland e Acquamotion.

Vagas para 254 estagiários

O Ciee-RS está com processo seletivo público de estágio aberto na Prefeitura de Porto Alegre. São 254 vagas para estudantes de 38 cursos de ensino superior, médio e técnico, mais cadastro reserva (CR). As inscrições estão abertas até 10 de julho e podem ser feitas no site. As bolsas variam de R$ 464,64 a R$ 1.089. Podem participar estudantes de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão.

Atração em Nova Petrópolis

Em primeiro lugar no ranking "o que fazer em Nova Petrópolis", o Esculturas Parque Pedras do Silêncio foi reconhecido pelo Traveller's Choice 2023 do Trip Advisor. O atrativo tem sido contemplado por esse título desde 2016, consecutivamente. Os vencedores são escolhidos com base em avaliações e pontuações deixadas pelos viajantes nas atrações e destinos cadastrados no site, coletadas por um ano.

Cenário da saúde no Brasil em pauta

Sociedade Internacional de Farmacoeconomia e Pesquisa de Desfechos (ISPOR) promove nesta sexta-feira no Farol Santander de Porto Alegre um encontro sobre o cenário da saúde no Brasil, reunindo os principais atores técnico-científicos do segmento - laboratórios, governo, planos privados de saúde, academia e prescritores. É para responder a perguntas como: Qual o custo ideal x real da saúde? Como fechar a conta? E a disparada de preços dos planos de saúde? Quanto gastar em tecnologia para saúde?