Novos talentos no vinho

Conectados pela amizade entre os enólogos e as famílias gestoras, e pelo mesmo propósito de atuar colaborativamente para promover a qualidade e impulsionar o crescimento dos seus projetos, seis empresas criaram o Projeto Novos Talentos, todas localizadas em importantes regiões vitivinícolas da Serra Gaúcha. O grupo é formado pelas vinícolas Bodega Iribarrem (Bento Gonçalves - Vale dos Vinhedos), Cave Antiga (Farroupilha), Cristofoli Vinhos de Família (Bento Gonçalves - Rota Cantinas Históricas), Garbo Enologia Criativa (Bento Gonçalves - Caminhos de Pedra), Monte Sant'Anna (São Marcos) e Tenuta Foppa & Ambrosi (Garibaldi). Juntos, eles iniciaram um amplo trabalho, nele incluída a troca de informações e experiências.

A iniciação científica Júnior

As inscrições para o Programa de Iniciação Científica Júnior da Pucrs foram prorrogadas até esta sexta-feira. A oportunidade é voltada para estudantes do Ensino Médio que queiram ingressar no universo da pesquisa e iniciar seu processo de reflexão e inovação no âmbito da Ciência e da Tecnologia. O valor da bolsa é de R$ 200. Mais detalhes pelo e-mail [email protected]

Hapvida uma marca valiosa

A Hapvida NotreDame Intermédica, grupo de saúde de Fortaleza, que recentemente adquiriu o CCG Saúde de Porto Alegre, está no top 45 das marcas valiosas do País, de acordo com o Brasil 100 2023, o relatório anual publicado pela Brand Finance. A instituição é uma consultoria independente líder mundial em avaliação de marcas. Em um ecossistema que envolve mais de 16 milhões de beneficiários e 68 mil colaboradores, é o maior grupo de saúde do Brasil.

Banrisul apoia Pão dos Pobres

A Fundação O Pão dos Pobres conta desde maio com o apoio do Banrisul, que patrocina o "Projeto de Vida - O Pão dos Pobres" viabilizando atividades realizadas com crianças e adolescentes atendidos até dezembro próximo. Entre as ações, estão a doação de camisetas com a logomarca do Pão para uso das crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e a realização de palestra sobre educação financeira por representantes do banco.

Novidades Santa Clara no Festiqueijo

A Cooperativa Santa Clara apresenta um estande renovado e novos produtos na 32ª edição do Festiqueijo, que inicia nesta quinta-feira e continua até 30 de julho em Carlos Barbosa (RS). Os visitantes poderão provar no espaço localizado no Centro Cultual Mãe de Deus o lançamento Danbo Santa Clara, um queijo de origem dinamarquesa semimacio, de cor amarelada, cremoso e sabor pronunciado, perfeito no preparo de sanduíches e entradas. Outra novidade é a linguiça Paio, elaborada com carnes defumadas suína e bovina, de estrutura firme e espessa, ideal para dar um toque especial em receitas cozidas.