Expectativa de empregos

O ManpowerGroup, especializado em recrutamento e seleção de pessoal, fez uma pesquisa com 39 mil empregadores dos quais 1.020 brasileiros sobre a expectativa de contratação para o terceiro trimestre do ano e identificou que 47% destes responderam afirmativamente. A expectativa líquida de emprego é de 33% no Brasil, aumento de 12 pontos percentuais sobre o trimestre anterior ( 21%). O setor de Energia & Serviços de utilidade pública tem a maior demanda por profissionais no Brasil, enquanto, no mundo, é o de TI. Este, no País, está em terceiro lugar, atrás dos serviços de comunicação.

Sou Elevadores Autorais

A empresa gaúcha fabricante de elevadores com expertise em produtos customizáveis ao completar 13 anos passa a chamar-se Sou Elevadores Autorais. O nome escolhido faz jus ao manifesto que é trazer para seus produtos conexão e harmonia com os espaços arquitetônicos e a essência de cada cliente. Os empresários Jorge Andrés e Eliane Soares afirmam que a integração do transporte vertical ao ambiente arquitetônico tende a agregar ainda mais valor aos imóveis servindo também como meio de expressão da arte e do design.

O encontro com o mundo

A quinta maior indústria mundial e a principal do Ocidente, abre suas portas para o mundo nos próximos dias 21 a 23 de novembro, no Centro de Eventos da Fiergs. É quando acontece a primeira edição da Brazilian Footwear Show (BFShow), feira internacional de calçados promovida pela Abicalçados com a NürnbergMesse Brasil, uma demanda da indústria brasileira para ser o ponto de encontro do calçado Made in Brazil e o mundo.

Mercado livre de energia

A 2W Ecobank, empresa que está no mercado há 15 anos e é uma das principais comercializadoras de energia renovável do país, vai promover dia 6 de julho às 18h 30m um evento sobre o mercado livre de energia do futuro no Co.nect Hub do edifício Santa Cruz, na rua dos Andradas em Porto Alegre. Os convidados são Joi Energês, mestre em energias renováveis e Ciro Neto, gerente de Desenvolvimento de Negócios da 2W Ecobank. Na região Sul, mais de 40 mil empresas já podem migrar para o mercado livre.

Passeio virtual na feira

A Viva Corp oferecerá um passeio virtual durante a 8ª Construarte, que começa hoje em Santa Cruz do Sul. No estande da construtora, o público poderá conhecer detalhes do Vivalles Garden

House, residencial estilo resort lançado no bairro Aliança. Com o uso de óculos de realidade virtual, os visitantes percorrerão as áreas de lazer do empreendimento como se estivessem no local.

O novo DNA da Mercur

Ao completar 99 anos, a Mercur, indústria gaúcha das áreas da saúde e educação, com sede em Santa Cruz do Sul, reforça o DNA dos seus negócios implantado desde a virada de chave em 2009. Em decorrência disso, ela vem investindo em inovação, observando os impactos socioambientais e a acessibilidade econômica em tudo o que faz. Nessa celebração, a empresa produziu seu primeiro Relatório de Impactos 2022.

Cenário favorável à energia solar

Se no começo de 2023 a entrada em vigor da Lei 14.300, que determina Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd Fio B), trouxe dúvidas ao setor de energia solar, o cenário apresenta-se agora extremamente favorável a investimentos em placas fotovoltaicas para empresas e consumidores gerarem sua própria energia. Por três variáveis principais: queda de preços, ampliação na linha de financiamento e aumento de 3,72% nas contas de energia elétrica para consumidores de baixa tensão pela Rio Grande Energia (RGE).