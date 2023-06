Central de Rações na Serra

A Central de Rações, rede pioneira na comercialização de produtos exclusivos para pets na Serra Gaúcha, completa 20 anos de história neste mês, celebrando a abertura de nova unidade em ponto estratégico de Caxias do Sul, no Km 143 da BR-116, bairro São Cristóvão, e que abre também aos sábados e domingos. Além disso, a empresa que tem foco hoje no varejo físico projeta ainda em 2023 a chegada de um e-commerce que expandirá a atuação da marca para o espaço de vendas digitais. Com a nova unidade, a Central de Rações tem nove lojas pela Serra, sete em Caxias do Sul, uma em Bento Gonçalves e uma em Farroupilha.

Um novo grupo gaúcho

A Introduce, de Caxias do Sul, e a DeServ, com sede em São Leopoldo e unidade em São Paulo, se fusionaram para formar o ID Group, com meta de faturar R$ 15 milhões em 2023, alcançando 50 novos clientes. A fusão segue-se à aquisição de 50% da Supreme Cloud pela Introduce em 2022, em uma negociação de R$ 1 milhão. Agora, a holding reúne soluções de Segurança da Informação e Privacidade de Dados, Transformação Digital e Treinamentos.

Festa Junina na Spaan

A Spaan solicita a ajuda para realizar um grande arraial para os idosos, sendo necessários itens como chás, refrigerante diet, paçoca normal e diet, pipoca, canjica e pinhão, além de leite, mistura para bolo e canela. A festa será na próxima sexta-feira e as doações podem ser deixadas na sede, Bairro Nonoai, em Porto Alegre.

Homenagem a bairros

A Somos Lares - Atelier Imobiliário e a Aragäna, marca de roupas, calçados e acessórios, estão juntas em uma collab que homenageia bairros históricos e queridos de Porto Alegre. A parceria inédita traz Bom Fim, Cidade Baixa e Centro Histórico, em estampas de camisetas e chaveiros unissex em três opções de cor, nos tamanhos P, M e G, e já disponíveis para venda no e-commerce: www.aragana.com.br/somos-lares.

Mais 20% de produtividade

Empresa que atua na distribuição de material elétrico há 56 anos, o Grupo Mater de São Paulo contratou a gaúcha eSales para controlar todo o fluxo de distribuição e transportes, como notas, faturas, entregas e seus devidos comprovantes. O que resultou em crescimento de 30% na quantidade de trabalho e de 20% na produtividade nos últimos 12 meses.

Nova sede da Jaguar Land Rover

A Top Car Jaguar Land Rover aprimora o atendimento no Rio Grande do Sul com a inauguração de uma nova sede em Porto Alegre nos padrões internacionais da marca. O Grupo Top Car é o maior do Brasil para a marca, com 13% de todas as vendas Jaguar Land Rover no País. Com a nova sede e futuros investimentos, ele espera chegar a 14% de mercado premium no RS, somando mais R$ 121 milhões em faturamento anual, ou crescimento de 63% sobre o ano anterior.