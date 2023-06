Barbie nas lojas Piccadilly

O rosa característico da Barbie está tomando conta das lojas da Piccadilly em todo Brasil. A iniciativa é resultado de uma parceria inédita e exclusiva entre a Mattel e a marca gaúcha de calçados, que desenvolveu uma coleção de produtos desta que é uma das personagens mais queridas do mundo. Além dos calçados, as franquias da Piccadilly estão promovendo uma série de ações com vitrines, espaços instagramáveis, materiais de apoio, mobiliários e o Barbie Day, quando vendedoras das unidades de shoppings se vestem com a cor da famosa boneca. Tudo motivado pelo lançamento do filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, que estreia em julho.

O mercado de educação

A YDUQS, grupo integrado pela faculdade Estácio foi destaque no relatório da Morgan Stanley Research, que apresenta análise e perspectivas para o mercado de educação global. No ranking mundial de empresas com maior potencial, a YDUQS está entre as sete em preferência pelas ações. O relatório destaca um Mercado Total Endereçável (TAM) de U$6 trilhões, com expectativa de U$8 trilhões até 2030.

Churrasco feito em casa

Uma pesquisa divulgada este ano pela Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, revelou que cerca de 15% dos brasileiros fazem churrasco em casa. Seu consumo chegou a aumentar 41% entre os quartos trimestres de 2021 e 2022, totalizando 174 milhões de brasileiros.

Solidariedade automotiva

O Grupo Sinosserra está recebendo agasalhos em toda sua rede de concessionárias. As doações podem ser entregues nas revendas Sinoscar (Chevrolet), Guaibacar (Volkswagen) e Tramonto (Jeep) de Porto Alegre, Pelotas, Canela, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Montenegro, Sapiranga e Osório. Em Taquara, o ACDelco Autocenter também funciona como ponto de coleta. As arrecadações são encaminhadas às prefeituras locais que destinam às suas respectivas campanhas.

Concurso de vinhos de mesa

Os concursos nacionais e internacionais de vinhos são de uvas viníferas. Pois, agora vai se realizar de 1 a 3 de agosto em São Paulo a 1ª edição do Concurso Brasileiro de Vinhos de Mesa, iniciativa dos mesmos organizadores do Concurso Nacional de Vinhos e Destilados do Brasil (CVDB) e apoio da Embrapa, entre outras entidades. O Brasil é, ao lado dos EUA, um dos maiores produtores de vinhos de uvas híbridas e americanas do mundo, objeto deste concurso. O prazo para o envio das amostras junto com o formulário é 20 de julho.

Curso para Garçom 40h

Seguem abertas até 30 deste mês as inscrições para o Curso Gratuito de Excelência no Atendimento para Garçom 40h - Focado em Vinhos, pelo Senac. As aulas são teóricas e práticas, com degustação dos vinhos da Serra Gaúcha. A formatura será na Wine South America, feira de negócios do mundo do vinho em Bento Gonçalves de 12 a 14 de setembro.

Mostra de veículos elétricos em Caxias

Será lançada amanhã em Caxias do Sul, a Eletric Move - 1ª Mostra de Veículos e Mobilidade Elétrica do RS, que debaterá as tendências da eletromobilidade e o avanço das energias sustentáveis no mercado brasileiro. Na oportunidade, serão conhecidos também a programação e os palestrantes do Fórum de Eletromobilidade e Sustentabilidade e do Congresso da Associação Serrana das Empresas de Reparação Veicular. Eventos todos programados para setembro, nos Pavilhões da Festa da Uva, em meio a uma grande diversidade de veículos elétricos, desde ônibus a caminhão, carros de passeio, patinetes, karts, bicicletas, motos, vans e até cadeira de rodas, em grande parte fabricados na cidade.