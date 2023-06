No Food Park de Canoas

A Capolivo, produtora de azeite de Canguçu (RS), é uma das marcas parceiras do Garden & Containers, o primeiro Food Park de Canoas. A empresa, administrada pela família Capoani, produz azeite e azeitonas nos cultivares de oliveiras da Fazenda Tarumã da Boa Vista. A Capolivo disponibilizará um carrinho com tonel de azeite para finalização dos pratos no Food Park. Com abertura prevista para o mês de julho, o Garden & Containers está localizado perto do ParkShopping Canoas. O empreendimento conta com projeto arquitetônico sustentável, utilizando containers nas estruturas, e espaço para dez operações de Gastronomia Fast Food.

O perfil dos estagiários

Pesquisa do CIEE-RS feita pela internet em janeiro deste ano com base no banco de dados de candidatos da empresa em mais de 6,6 mil estudantes revela o perfil dos cadastrados para vagas de estágio no RS. Entre os destaques estão os anseios e as expectativas dos estudantes em relação estágio.A busca pela experiência profissional é a preferência de 44%, seguida do crescimento pessoal (26%) e necessidades financeiras (25%).

Experiência de diplomata

Estudantes de todas as escolas e universidades, das redes pública e privada, poderão experimentar dois dias como diplomatas ou jornalistas, em evento inspirado nas assembleias da ONU. A simulação diplomática MUNdo Rosário será nos dias 14 e 15 de julho no Colégio Marista Rosário em Porto Alegre. Inscrições até este domingo, no site mundomrosario.webnode.page. O evento visa difundir e democratizar a proposta pedagógica imersiva com recursos de teatralidade.

O Instituto Lojas Renner

Criado para fomentar o protagonismo feminino na cadeia da moda, o Instituto Lojas Renner (ILR) comemora 15 anos em junho. Neste período, a instituição, que faz a gestão do investimento social privado da Lojas Renner S.A., executou ou apoiou quase 1 mil projetos que já beneficiaram diretamente mais de 250 mil pessoas em todo o país, destinando cerca de R$ 85 milhões em recursos próprios da varejista ou captados por meio de leis de incentivo.

O RS na Feira Internacional de Tecnologia

Seis empresas associadas da Abinee-RS irão participar em São Paulo entre 18 e 21 de julho da Feira Internacional de Tecnologia (IEE 2023), a principal feira de negócios do setor eletroeletrônico no Brasil, com tradição de 60 anos. As participantes são Altus, Exatron, Global, Magmattec, RS (Diponto) e TDK e integrarão o estande coletivo apoiado pela Secretaria de Desenvolvimento do RS. Com o subsídio, cada empresa terá um desconto de 60% do valor da área. Além das seis vagas, haverá ainda um espaço para o Governo do RS.