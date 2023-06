Imóveis mais procurados

A venda de imóveis cresceu 7,7% nos últimos 12 meses, encerrados em janeiro de 2023, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Mais uma vez, os empreendimentos de médio e alto padrão foram os mais procurados, com um crescimento de 59,1% entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023. Eles também se qualificam por suas iniciativas eco-friendly, ganhando destaque não só durante a construção, mas também ao longo da vida útil das edificações.

Havanna em Caxias

A Havanna, umas das mais tradicionais marcas argentinas de alfajores e doce de leite, chega ao Shopping Villagio Caxias no dia 28 deste mês. Esta será a quarta loja na Serra Gaúcha. As outras estão em Gramado, Canela e Bento Gonçalves. Será o modelo mais completo, com loja e cafeteria, e a oferta de mais de 165 produtos do catálogo.

Economia de energia

A Ludfor, de Bento Gonçalves, gerou uma economia anual de energia superior a R$ 35 milhões ao setor supermercadista, através de serviços de gestão ativa para coordenar a migração para o mercado livre, reduzir custos, ampliar a previsibilidade de gastos para companhias com grandes demandas de energia e incentivar o uso de fontes renováveis. A solução de até 30% de economia de energia será apresentada na Exposuper em Camboriu (SC). São clientes da Ludfor a Cooperativa Santa Clara, Andreazza, Rede Super, Unidasul e Asun.

O ingresso solidário

Com a participação de Ricardo Amorim e outros especialistas do mercado, a conferência "Mentes Brilhantes", que acontece no dia 27 deste mês, no Auditório Araújo Vianna, na Capital, entra na corrente do bem a favor das famílias afetadas pelo ciclone. A arrecadação do ingresso solidário, que oferece até 50% de desconto no valor mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, será toda destinada em cestas básicas.

Mais um McDonald's

O McDonald´s inaugurou ontem o segundo restaurante no bairro Cavalhada, em Porto Alegre, nos últimos 30 dias, que comporta 86 pessoas sentadas. Ele tem um visual mais moderno e disponibilizou mais 62 vagas de emprego, sendo quatro para jovens aprendizes e quatro para pessoas com deficiência.

Maria Fumaça em Livramento

O Maria Fumaça - Trem do Vinho, um dos nove passeios mais procurados por turistas na Serra Gaúcha, completa neste ano 20 anos, percorrendo os 23 quilômetros de trilhos entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Ele deixou de circular apenas por pouco mais de dois meses, em 2020, devido à pandemia. A estimativa é que tenha percorrido 400 mil quilômetros nos 20 anos - ou 10 voltas à Terra. O plano da Giordani Turismo, dono do empreendimento, é iniciar nova operação em Livramento com o nome de Trem do Pampa.