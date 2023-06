Cubo de vidro para o Parcão

A Cyrela Goldsztein lança o Skyglass Parque Moinhos, novo empreendimento residencial no bairro Rio Branco (Rua Castro Alves, 815) em Porto Alegre. O destaque do projeto é o Skyglass Lounge, cubo de vidro no rooftop que proporciona vista para a copa das árvores do Parcão. Os apartamentos são compactos, em formato de studio e um dormitório. O VGV estimado é de R$ 120 milhões. Os espaços compartilhados contarão com decoração contemporânea e pinturas do designer e artista plástico Giuliano Martinuzzo.

O comércio eletrônico

O comércio eletrônico tem se tornado cada vez mais popular na era digital, proporcionando conveniência e acesso a uma variedade de produtos e serviços. Mas, essa comodidade também traz consigo uma série de riscos e desafios aos consumidores. Entre os problemas mais comuns estão a falta de segurança na proteção de dados pessoais, a possibilidade de fraudes, a entrega de produtos diferentes do anunciado e a dificuldade de contato com o fornecedor para resolução das questões.

Nova agência Unicred

A Unicred Porto Alegre inaugura no próximo sábado, às 10h, na rua Elias João de Medeiros, 2001, sua nova agência, em Xangri-Lá. A unidade está localizada em uma área estratégica do Hospital LifePlus Litoral Norte, tendo em vista a grande movimentação de profissionais da saúde pelo local. Com forte DNA na área da saúde, a cooperativa conta com 34 agências que atendem cerca de 29 mil cooperados.

Advocacia trabalhista

A Comissão Especial de Direito Trabalhista da OAB/RS promove hoje, em parceria com outras entidades, o Dia da Advocacia Trabalhista, no Espaço Cubo de Porto Alegre. É para um debate sobre os 80 anos da CLT. Com uma programação de palestras, o evento é aberto para inscrições no site da OAB. Às 16h, a advogada Carolina Mayer Spina fala sobre a reforma trabalhista e o impacto nos contratos vigentes.

Os Melhores do ESG

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, foi mais uma vez destaque na categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia do Melhores do ESG, prêmio promovido pela revista Exame. A premiação reafirma a evolução da jornada de sustentabilidade da companhia em todas as suas dimensões: social, ambiental e de governança.

Líderes para empresas

O que são líderes conscientes e qual seu papel na construção das empresas do futuro? Este o tema da edição deste ano do CEO Forum, evento de negócios realizado pela Amcham Porto Alegre. O encontro ocorrerá no dia 29 deste mês, no Teatro do Bourbon Country, reunindo especialistas nacionais e internacionais para falar sobre a importância de atributos como empatia, transparência e responsabilidade social na construção de equipes bem sucedidas. São esperados cerca de mil executivos e gestores gaúchos.

Um azeite gaúcho super premiado

Um azeite genuinamente brasileiro vem ganhando fama internacional. Empresa fundada em 2011, com a primeira colheita em 2016 - as oliveiras levam de 4 a 5 anos para darem frutos -, a Verde Louro Azeites, de Canguçu, interior do RS, já acumula mais de 80 premiações internacionais em concursos na Itália, Inglaterra, Emirados Árabes Unidos, Grécia, Israel, EUA e Japão desde 2017. A principal premiação recebida em junho foi a, Italyioova com três distinções, a de Melhor Azeite do Mundo (Arbequina); a medalha de Ouro (Arbosana) e o melhor na categoria da variedade Koroneiki.