A fidelidade dos clientes

Como fazer com que os consumidores continuem voltando para uma marca? Esta é uma das perguntas sobre as quais companhias e analistas de mercado mais se debruçam no cenário atual. Isso porque a mudança nos hábitos de consumo e as facilidades da compra online têm tornado cada vez mais difícil tomar a dianteira dos concorrentes e garantir clientes mais leais. "Não se trata só de espírito de competição. Conquistar um cliente novo é de 5 a 25 vezes mais caro do que reter um cliente", comenta Satye Inatomi, sócia e cofundadora da Jahe Marketing.

Filme do cooperativismo

As comunidades de Nova Petrópolis e região poderão curtir, dia 23 deste mês, uma exibição gratuita do curta-metragem "O Caminho de Hans", primeiro filme brasileiro de ficção sobre a história e os princípios do cooperativismo. Ele é alusivo às comemorações dos 120 anos da Sicredi Pioneira e será exibido às 17h, no Centro de Eventos da cidade, junto à programação do Festival Sabores da Colônia.

O ESG na Administração

O Encontro dos Profissionais de Administração da Região Sul do Brasil (ERPA Sul) retorna ao RS este ano com data, local e temática já definidos. Será nos dias 20 e 21 de novembro, em Caxias do Sul, e terá como foco pautas relacionadas ao ESG na Administração. Para o presidente do Conselho Regional de Administração do RS, Flávio Abreu, a realização do ERPA Sul no Estado é uma oportunidade de promover o conhecimento e aprofundar relacionamentos.

Novo espaço da floricultura

A floricultura Oficina das Flores, com mais de 20 anos de atuação em Caxias do Sul, inaugura dia 22 deste mês um novo espaço junto ao complexo comercial e gastronômico Quinta São Luiz, no bairro Exposição. Além da matriz no bairro de Lourdes, a empresa passa a contar com um quiosque de vidro, de 6 m2 no térreo do local, ocupado pela antiga Vinícola Luiz Antunes.

Bruxa's Xisburguer cresce

A Bruxa's Xisburguer, lanchonete famosa do Litoral Norte gaúcho, vai inaugurar dia 23 deste mês a loja-conceito em Xangri-Lá, para lançar ao mercado seu novo modelo de negócios de franquia. Com investimento inicial de quase R$ 2 milhões, a loja tem 350 m2 e previsão de faturamento de R$ 3,1 milhões. O planejamento é decolar das atuais quatro lojas próprias para 47 lojas franqueadas em 2028.

Azeite Milonga, de Triunfo para o mundo

O azeite de oliva Milonga, produzido em Triunfo, foi premiado pela segunda vez no Evo IOOC Italy, importante concurso mundial. Os três azeites da linha O Retrato, inspirada na obra de Erico Verissimo, garantiram medalha de ouro. Ainda em junho, o programa Produtos Premium concedeu à Milonga o selo Produto Premium Origem e Qualidade RS. A safra de 2023 é de 10 mil litros, com planos de alcançar 25 mil por ano até 2027.