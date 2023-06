Feira nacional de franquias

A 30ª edição da ABF Franchising Expo acontecerá entre os dias 28 de junho e 1º de julho, no Expo Center Norte, em São Pualo, com cerca de 400 marcas expositoras dos mais diversos segmentos. Considerado o maior evento de franquias do mundo, nos seus quatro dias de duração, haverá palestras gratuitas relacionadas ao tema, diversas opções de microfranquias com investimentos a partir de R$ 9 mil e um espaço exclusivo para startups. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF) o setor movimentou em 2022 cerca de R$ 211 bilhões, crescimento superior a 14% de novas operações e quase 1,6 milhão de empregos diretos, comparados a 2021. Entre os expositores, 25% expõem pela primeira vez.

Atrações internacionais

O CEO Forum, tradicional evento de negócios realizado pela Amcham Porto Alegre, trará dois grandes nomes internacionais neste ano: o israelense Itai Green, CEO do Innovate Israel, e o norte-americano Lincoln Murphy, escritor, considerado o "Papa do Customer Success". Os ingressos para o encontro, que ocorre no dia 29 deste mês no Teatro do Bourbon Country, já estão no terceiro lote. O tema desta edição será; "Líderes conscientes e seu papel na construção das empresas do futuro".

Uma nova atração

Quem for a Gramado (RS) encontra nova alternativa de entretenimento para as crianças na lista de programações: o Parque do Topete. Ele se localiza na Master Gramado, que conta com 484m² de área coberta indoor, repleta de brinquedos para todas as idades, recreacionistas treinados e o Topete, mascote do local. Os hóspedes da rede já tinham a oportunidade de desfrutar do espaço. Agora, o passaporte individual a R$ 165,00 ao dia viabiliza o acesso a todas as crianças, independente de estarem hospedadas no hotel, cujos hóspedes não pagam.

Veículos elétricos

As vendas de veículos elétricos (EVs) devem manter uma evolução positiva em 2023, mesmo que a inflação global e os juros elevados desencorajem as famílias, segundo o economista Simon Lacoume, do Grupo Coface. "A previsão é que em neste ano de 2023, a venda de carros elétricos, em todo o mundo, chegue a 14 milhões de unidades, aumento de 35% no ano. No primeiro trimestre, mais de 2,3 milhões de veículos elétricos foram comercializados no planeta, expansão 25% sobre igual período de 2022.

Visitantes da Costa Rica

A linha da tecnologia aeromóvel operada pela Trensurb, entre o metrô e o Aeroporto Salgado Filho, recebeu visita nesta terça-feira de uma comitiva formada por autoridades da Costa Rica, junto com o representante do consórcio responsável por estudar a implantação de uma linha da tecnologia no país centro-americano. Foi para aprofundar o conhecimento sobre a tecnologia, visando o avanço dos estudos para implantação do sistema na Costa Rica, numa linha que daria acesso ao principal aeroporto do país.

Repasses do programa Previne Brasil

As cidades gaúchas que usam a GOVBR Saúde, solução digital da GOVBR voltada especificamente para a gestão da pasta da saúde, estão avançando nos índices do programa Previne Brasil. Cerca de 70% dos municípios que usam a ferramenta alcançaram números superiores a sete no Indicador Sintético Final (ISF), que determina o valor do repasse financeiro da União para a atenção primária à saúde, em dados do primeiro quadrimestre de 2023. O programa Previne Brasil considera sete indicadores de saúde preventiva, como atendimento pré-natal, hipertensão e diabetes, para determinar o índice do município. Quanto maior o índice, maior será o repasse financeiro do governo federal.