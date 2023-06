Menos riscos no agronegócio

Levantamento feito pela Buonny, entre os primeiros trimestres de 2022 e 2023, revela que as companhias do agronegócio tiveram queda de 78% na taxa de sinistralidade por valor, o que quer dizer que elas reduziram seus gastos com seguradoras para o transporte de cargas. A pesquisa foi realizada com 3,7 mil clientes da empresa, que tem sede em São Paulo e filiais em cinco capitais, incluindo Porto Alegre, e aponta como causas o uso de tecnologias, como reconhecimento facial e inteligência de dados no cadastro, consulta de motoristas e análise de diversas informações sobre a carga para tornar a cadeia logística mais segura.

Redução dos prejuízos

Sob o comando do CEO e um dos fundadores, Eliel Fernandes, a Buonny já evitou mais de R$ 279 milhões em prejuízos para empresas e seguradoras, contribuiu na identificação de 383 clonadores e preveniu mais de 1,6 mil tentativas de fraudes. Reforma atinge médicos A reforma tributária vai impactar diretamente a área médica, antevê Júlia Lázaro, sócia-fundadora e CEO da Mitfokus, startup especializada em soluções financeiras para a saúde. O impacto será traduzido em aumento da carga de tributos, sobretudo da taxação de lucros e dividendos. Seu peso dependerá de como o novo governo e legislativo vão conduzir as propostas. Há dois anos atrás projetavam um acréscimo de 75%.

Brasil potência mundial

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e as Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) podem contribuir para que o Brasil se torne potência mundial na geração de energia limpa, renovável e de baixo custo, além de cada vez mais competitivo. É porque o país tem um potencial para expandir sua capacidade de geração de energia renovável oriunda de PCHs em 300%.

A 31ª Avaliação de vinhos

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) já está recebendo inscrições de amostras para a 31ª Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2023, marcada 4 de novembro próximo. Da Serra gaúcha ao Sertão, da Campanha Gaúcha à Chapada Diamantina, do Planalto Catarinense à Serra da Mantiqueira e à Serra dos Pirineus, são tantos os territórios que a cada safra o Brasil Vitivinícola vai cobrindo o mapa do Brasil. As vinícolas brasileiras têm até 4 de agosto para garantir presença.

Reunião da Cooperativa Aurora com a OIT

Representantes da Cooperativa Vinícola Aurora de Bento Gonçalves (RS) estiveram nesta terça-feira em Brasília para apresentar à Organização Internacional do Trabalho (OIT) os avanços na reestruturação das áreas de compliance, ESG e Boas Práticas Agrícolas, após o episódio trabalhista envolvendo fornecedor de mão de obra terceirizada. A Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS também participou do encontro. A comitiva ainda visitou os senadores gaúchos Hamilton Mourão (Republicanos) e Paulo Paim (PT).