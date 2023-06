Recorde de movimentação

A Wilson Sons registrou em março, por meio do Tecon Santa Clara, terminal de contêineres de navegação interior de Triunfo (RS), o maior volume movimentado desde o início de suas operações: 4.765 TEU (unidade correspondente a um contêiner de 20 pés), o equivalente a 2.539 contêineres. O que representa um aumento de 5% em contêineres e de 15% em toneladas. Este é o maior índice transportado de cargas no terminal desde outubro de 2016, quando a parceria entre Wilson Sons e Braskem reativou o Píer IV e retomou o transporte de carga pelo Rio Jacuí entre Triunfo e o Porto do Rio Grande.

O cenário de incertezas

Mesmo em um cenário de incertezas na economia brasileira, a Guarida - uma das maiores administradoras de imóveis do País - registra crescimento contínuo em seus resultados, desde 2019. De janeiro de 2022 a maio de 2023, a empresa cresceu, de maneira orgânica, 8% em sua carteira de aluguéis. E sua receita bruta aumentou 15% no mesmo período.

Incentivo à reciclagem

O Movimento Circular que incentiva a transição da economia linear para a circular, promove o "Circular Talks, Especial Mês do Meio Ambiente". É para discutir o Pró Recicle, lei de incentivo à reciclagem, e acontece às 17h desta quinta-feira no canal do YouTube do Movimento Circular. Mas o webinar é realizado também em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado desde 1974 no dia 5 de junho, data escolhida pela ONU.

Trabalho para os idosos

Com o envelhecimento da população brasileira se tornando uma realidade cada vez mais presente, o mercado de trabalho precisa se adaptar para receber profissionais da terceira idade. Segundo o IBGE, o Brasil já ultrapassou a marca de 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos, e a expectativa é que, a partir de 2039, haja mais idosos do que crianças no País.

Carne cultivada em pauta

Instituto Tecnológico em Alimentos para Saúde da Unisinos (ittNutrifor), em parceria com a startup Núcleo Vitro, está desenvolvendo tecnologia para carne cultivada (produzida por cultura de células animais in vitro). A produção vem ganhando força em resposta ao perfil de consumo mais sustentável. Atualmente, estão sendo feitos estudos a partir das análises nutricionais da carne cultivada e com consumidores gaúchos para mapear o interesse do público.

Modelos de gestão na Itália

Somado ao histórico de valorização da agricultura familiar e dos princípios cooperativistas, um dos principais parâmetros da produção da Cooperativa Vinícola Garibaldi é seu interesse por inovação e tecnologia, que tem gerado produtos inovadores, como o espumante de uvas biodinâmicas e o primeiro espumante Prosecco Rosé do Brasil. E que motivou a mais recente viagem técnica de uma comitiva da vinícola à Itália para buscar conhecimentos de produtos, variedades de uva, técnicas produtivas e conceitos de trabalho.

Selo de Indicação de Procedência

A Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes (RS) está com novos rótulos em processo de renovação do Selo de Indicação de Procedência. A certificação foi obtida após um longo processo de qualificação e, desde 2020, produtos das vinícolas associadas carregam o IP. Os últimos rótulos definidos para receber o selo são: "Vinho Fino Tinto Seco de Guarda Pinot Noir 2022", da Luiz Argenta Vinhos Finos, "Vinho Fino Branco Seco Chardonnay 2021" e "Vinho Fino Tinto Seco de Guarda Tannat 2021", da Vinhos Fabian, "Vinho Fino Tinto Seco de Guarda Pinot Noir 2020" e "Vinho Fino Tinto Seco de Guarda Cabernet Franc 2020", da Vinhos Viapiana.