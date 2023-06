O superluxo Gorjeio Gramado

A incorporadora de Gramado Wert Estada & Co. lança seu mais novo projeto imobiliário na Serra gaúcha. Trata-se do empreendimento residencial superluxo Gorjeio Gramado, que será erguido em um dos bairros mais nobres e valorizados da cidade: o bairro Bavária. Ele terá apenas seis unidades residenciais de altíssimo padrão comercializadas por valores entre R$ 4 milhões e R$ 7 milhões, com previsão de entrega no segundo semestre de 2025. Os apartamentos terão de 135m2 a 225m2 de área privativa, com 3 a 4 suítes. Nas áreas comuns um SPA, Salão Gourmet e um Garden com infraestrutura completam o charme do empreendimento.

Receita única no RS

O projeto traz uma receita única ao mercado gaúcho: a união do inovador escritório de arquitetura do grupo Ospa, que possui projetos no Brasil e nos EUA, com o premiado designer brasileiro Jader Almeida, que assina seu primeiro projeto no RS. Como também são de Jader a arquitetura de interiores e o paisagismo.

Assistência familiar

Dedicada a oferecer planos de assistência familiar, a empresa mineira Metropax, do Grupo Cortel, acaba de iniciar as operações em Porto Alegre como marco da sua expansão no País. O Grupo atua em seis estados brasileiros, oferecendo soluções completas para acolhimento em momentos de luto: 16 cemitérios, 7 crematórios humanos, 2 crematórios para pets, 17 agências funerárias e duas operações de planos funerários próprios.

Mais energia solar

A De Sírius Cosméticos, indústria sediada em Alvorada, está investindo mais de R$ 375 mil para colocar em operação 196 painéis de geração de energia solar, responsáveis pela produção de 100 Kw/h e que atenderão as necessidades do consumo de energia elétrica. A mudança está alinhada com a política sustentável da organização, que prevê transformar sua produção para 100% vegana até 2025.

Incentivos gaúchos

A reunião mensal do Grupo de Análise Técnica (Gate) debateu os recentes incentivos concedidos a empreendimentos do RS, através do Fundo Operação Empresa (Fundopem) e Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi). No mês de maio, o montante aprovado foi de R$ 319,5 milhões, sendo R$ 249,5 milhões do Fundopem e R$ 70 milhões do Proedi.

Atenção especial ao café da manhã

Gramado tem, proporcionalmente, uma das maiores redes hoteleiras do Brasil, o que faz com que o município dê atenção especial ao setor e sua segurança sanitária. Por isso, a Vigilância Sanitária Municipal oferece três datas para que a rede hoteleira participe das capacitações para boas práticas de manipulação do café da manhã. Serão nos dias 14, 21 e 28 deste mês. Vale ressaltar que o certificado de participação na capacitação será exigido na renovação de licença sanitária.