Valores multimilionários

Com Valores Gerais de Vendas (VGVs) multimilionários, que atingem US$ 1,3 bilhão, como é o caso do St. Regis Brickell Miami The Residences, de Miami (EUA), estarão reunidas em Porto Alegre incorporadoras internacionais apresentando seus lançamentos no Brasil. Estes complexos do setor imobiliário de luxo se encontrarão na 1ª One Expo, de 15 a 18 deste mês, idealizada pela One Imóveis de Luxo, em parceria com a loja Breton, que sediará a mostra. O residencial St. Regis tem 5 mil metros de área de lazer, restaurante comandado pelo estrelado chef italiano Fabio Trabocchi, e outros atrativos. Suas unidades vão de US$ 3,7 milhões a US$ 34 milhões, este o valor da cobertura duplex.

Incorporações de luxo

Outros empreendimentos de Miami (EUA), assinados por marcas internacionais da incorporação imobiliária de luxo, também participarão da 1ª One Expo, de 15 a 18 de junho. Entre elas, a Ora by Casa Tua, residencial que contabiliza VGV de US$ 1 bilhão; a The Standard, VGV de US$ 150 milhões, e apartamentos que partem de US$ 554 mil, além da Nexo Residences, com VGV de US$ 215 milhões; e a 2000 Ocean, que comercializará a cobertura duplex por US$ 35 milhões.

Solução para a poluição

A poluição do plástico, que já alcança mais de 400 milhões de toneladas por ano ao redor do mundo tem solução. O novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) mostrou que ela pode ser reduzida em 80% até 2040 se os países e empresas colaborarem com mudanças profundas nas políticas e no mercado, utilizando tecnologias eficientes já existentes.

Café torrado Fritz&Frida

A Fritz & Frida, de Ivoti (RS), integrante do Grupo Delly's, está lançando uma linha de cafés torrados em embalagens adequadas tanto para o varejo quanto para o mercado de food service. A linha de produtos chega ao mercado em embalagens a vácuo, com opções de cafés moídos, de 500g, nas torras tradicional e extraforte, ou em grãos, com pacotes de 1kg. Os cafés Fritz & Frida são oriundos de regiões brasileiras reconhecidas pelo plantio do grão, e resultam em blend que garante uma bebida com textura cremosa e realce do sabor.

Vida profissional e pessoal

Um jovem casal de Bagé (RS), Lucas Figueiredo e Jéssica Cazartelli, que empreende junto há mais de um ano, mostra como é possível conciliar a vida profissional com a pessoal. Os dois gerenciam toda a operação do aplicativo de mobilidade urbana, Garupa, no município. A propósito, a Garupa já contabiliza mais de 26 mil só de parceiros gaúchos.

O selo de desjudicialização

O Conselho Federal da OAB aprovou por unanimidade a criação do "Selo Nacional de Desjudicialização", iniciativa que busca incentivar empresas e órgãos públicos a utilizarem métodos consensuais e alternativos de soluções de conflitos, contribuindo para desobstruir o Poder Judiciário e promover uma resolução mais célere de demandas do cidadão. A propósito, em junho de 2020, tramitavam no Brasil 80 milhões de processos.

A queda do consumo de proteínas

A inflação e os preços altos fizeram cair em 9% o consumo de proteínas contra 6% de alimentos e bebidas no primeiro trimestre de 2023 sobre igual período de 2022, segundo a Kantar. A principal responsável é a carne bovina, que ocupava 43,1% do share de ocasiões no primeiro trimestre de 2021 e agora está com 39%. A trajetória de queda já era sinalizada no mesmo período de 2022, quando já havia diminuído para 40,5%. No caminho inverso está a carne suína, que passou de 4,6% para 7,6% e depois para 9,1% em iguais intervalos.