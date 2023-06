O mercado global de pagamentos biométricos deve crescer 62% até 2030, podendo movimentar US$ 9,8 trilhões em todo o mundo, até 2026, segundo o relatório "O Futuro dos Pagamentos", apresentado em abril deste ano pela Mastercard. Dentre as opções existentes, o reconhecimento facial possui grande abrangência e potencial de uso. Na China, já é presente em alguns estabelecimentos e transportes públicos. E no Brasil ele tem como fator de fácil disseminação o fato de o País ser digitalizado em equivalência bancária, já que o Open Finance e o PIX abriram caminho para a "bancarização" da grande maioria da população.

Fecomércio-RS debate

A Fecomércio-RS reúne especialistas em Porto Alegre no dia 14 deste mês para debater as implicações do Decreto Estadual 56.670/2023, que vinculou os meios de pagamento à emissão de NFC-e. Ou seja, qualquer equipamento que possibilite o processamento de dados relativos a operações com mercadorias, mesmo as maquininhas de cartão, deverão se vincular à emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

Blindagem de carros

O Rio Grande do Sul é o terceiro estado que mais blinda veículos no Brasil, segundo a entidade do setor, a Abrablin. Apostando na demanda, a Carwise Motors & Blindagens Especiais acaba de abrir suas portas no bairro São João de Porto Alegre, que se destaca por ser a única a oferecer 10 anos de garantia total. Sua expectativa é blindar 100 veículos ainda em 2023, e crescer 20% ao ano.

Sistema fotovoltaico

Pelo segundo ano seguido, a Solar Serra realizará uma campanha com sorteio de um sistema fotovoltaico de pequeno porte durante a 31ª ExpoBento, a maior feira multissetorial do País que inicia nesta quinta-feira na Fundaparque, em Bento Gonçalves, e vai até 18 deste mês. A empresa projeta ainda um incremento de 10% no volume de negócios a serem fechados ou encaminhados no evento.

Os projetos da Braskem

Estão abertas as inscrições para o 2º Edital Braskem Projetos que Transformam cuja finalidade é selecionar projetos de Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita e Rio Grande, que contribuam para o desenvolvimento local. No total, serão escolhidas até 15 iniciativas que serão apoiados com recursos da Braskem, representando o valor de até R$ 500 mil.

Vinho para o Dia dos Namorados

A Lugano, tradicional marca de chocolates de Gramado, anunciou o lançamento de uma edição limitada de vinho Pinot Noir, criado especialmente para o Dia dos Namorados. A marca ampliou a parceria com a Lídio Carraro, vinícola boutique de propriedade familiar que se dedica à viticultura há mais de 5 gerações.