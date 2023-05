Automação de supermercado

A Apas Show, que aconteceu em São Paulo semana passada, veio neste ano recheada de novidades tecnológicas. Destaque, entre outras, para três câmeras: a que faz o mapa de calor da loja, mostrando a movimentação dos clientes e identificando as rotas e setores mais e menos movimentados; outra faz a contagem de pessoas e reconhece sua face; e a terceira faz a gestão de fraudes. A automação do pagamento já é feita hoje em lojas de Porto Alegre, mas exige ainda a apresentação de produto por produto, identificado e registrado pelo código de barras, que soma e recebe o pagamento. A novidade é esta operação em cesta de produtos.

Uma usina na Soprano

A primeira usina solar fotovoltaica em unidades da Soprano está em funcionamento em Caxias do Sul. Com investimento de R$ 2,2 milhões, a empresa gera 63% da necessidade de consumo de energia da planta. Isso significa uma economia mensal de aproximadamente R$ 40 mil. O aporte financeiro feito na planta deve ser pago em seis anos com a redução na conta de energia elétrica.

A Unicred na Feira

A Unicred, cooperativa financeira com mais de 30 anos no mercado, participa da 28ª edição da Feira Hospitalar, considerado o maior evento de saúde do mundo, que acontece entre os dias 23 e 26 deste mês no São Paulo Expo, antigo Expo Imigrantes. Em seu estande, ela irá reforçar a divulgação do cartão Unicred VisaI Business e do seguro de responsabilidade civil, produto que propõe proteger o profissional da área médica de queixas judiciais durante o exercício da profissão.

Circo dos Dinossauros

O Canoas Shopping recebe a partir desta sexta-feira, a magia jurássica do Gigante Circo dos Dinossauros, reunindo a tradição dos números circenses - com o globo da morte, malabaristas, equilibristas e palhaços - ao inovador show com dinossauros realistas. O espetáculo dura 1h45min, conta com quase 50 artistas e uma estrutura para receber até 800 espectadores. A ideia surgiu após o circo parar de usar animais em seus espetáculos.

O Dia do Sommelier

A ABS-RS promove dia 3 de junho a partir das 9h30 a 3ª Jornada do Sommelier no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves (RS) com a final do 3º Concurso Melhor Sommelier do RS e a celebração do "Dia do Sommelier" e do "Dia do Vinho Brasileiro". Durante a Jornada, será discutido no painel "O Futuro do Vinho no Brasil: Inovação e Sustentabilidade". E no turno da tarde será promovida a 2ª Feira de Vinhos, onde mais de 20 vinícolas apresentarão seus produtos.

Gaúchos em Mendoza

Uma comitiva da Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes (Apromontes) acabou de retornar de visita técnica às vinícolas de Mendoza, na Argentina onde foi recebido por 13, entre as quais a Achaval-Ferrer e a Bodega Renacer. "É sempre motivador buscar referências e analisar o que os outros destinos enoturísticos fazem", conta Felipe Bebber, presidente da entidade. A Região dos Vinhos dos Altos Montes compreende as cidades de Flores da Cunha e Nova Pádua.

Como fazer a conta do gás carbônico

Desde que passou a consumir energia elétrica a partir de usinas incentivadas pelo Governo Federal (eólica, solar, biomassa, PCH e CGH) em 2018, o parque fabril da gaúcha Exatron, com sede em Canoas, deixou de emitir quase 300 toneladas de gás carbônico no meio ambiente. Só em 2022, ela reduziu quase 40 toneladas em emissões de gases de efeito estufa, equivalentes a mais de 1 mil árvores plantadas, quase 400 veículos a gasolina ou 100 transportes rodoviários percorrendo 500 km e 17 toneladas de papel enviado para aterro sanitário.