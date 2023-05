Espaço físico para bebidas

A Werle Comercial de Bebidas, distribuidora especializada na venda online de vinhos e espumantes para todo o Brasil, planeja para junho do próximo ano a inauguração de um espaço físico de 1700m2 em São Leopoldo, que reunirá vinho, gastronomia e cultura. Iniciando seu projeto de divulgação da marca, a empresa vai expor na Mostra Noivas, que acontece neste fim de semana no Barra Shopping Sul de Porto Alegre. A distribuidora também trabalha com a produção de bebidas próprias através das linhas San Severo, Stefanello e Nicoletta, produzidas na Serra Gaúcha. Por isso e pelo grande catálogo de produtos disponíveis no site, vale abrir o espaço. Além da agilidade e atenção no atendimento, que são os seus diferenciais.

Empregos para 65

O Museu de Ciências e Tecnologia da Pucrs está com vagas de emprego para pessoas com 65 anos ou mais, Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar quatro horas diárias nos turnos da manhã ou tarde. Entre as atividades a serem realizadas, está o atendimento ao público interno e externo no museu, auxílio ao público na visita às exposições e nas atividades educativas. Informações pelo telefone (51) 98168-0003.

Transformação digital

A gaúcha Elipse Software participa no Power Up 2023, promovido pelo Google dias 23 e 24, em São Paulo. Ao longo do encontro, empresas de energia e recursos naturais serão convidadas a debater os planos do setor para acelerar a transformação digital. Com matriz em Porto Alegre e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, a Elipse tem forte atuação no setor de energia, em especial na automação de plantas de energia sustentável, eólica e solar.

Polo gastronômico

Conhecida por seus atrativos turísticos naturais e clima frio do outono e inverno, a Serra Gaúcha também se destaca pelo potencial gastronômico. São restaurantes e similares espalhados por seus 18 municípios. Para criar um polo gastronômico regional e ser reconhecida em todo o País, a entidade do setor, Sabores da Montanha, realizará entre 11 de outubro e 26 de dezembro de 2023, portanto em 76 dias, o Festival Gastronômico Sabores da Serra gaúcha.

Feira de Transportes Rodoviários

A Transrio, maior rede de concessionárias de caminhões e ônibus Volkswagen do Brasil, se prepara para a 2ª edição da Fetransrio. De 23 a 25 deste mês, mais uma vez a Vinícola Monte Reale, de Flores da Cunha, será cenário para estreitar laços e fomentar negócios e conexões, além de propor o planejamento para aquisições de frotas para 2024. A organização da feira prospecta receber um público superior a mil pessoas nos três dias e contará, ainda, com a degustação de vinho e os últimos lançamentos da linha Euro 6.