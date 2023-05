Um novo código de barras

O código de barras, que mudou para sempre a nossa experiência de compra no varejo, comemora 50 anos e não foi à toa que a BBC o elegeu como uma das 50 inovações que transformaram a economia moderna. Desde sua criação em 1973 ele é utilizado hoje em mais de 1 bilhão de produtos lidos nos checkouts do mundo, segundo o presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira. Agora, uma nova transformação está em curso, o código bidimensional - 2D - que pode contar a história de um produto, sua origem, dados nutricionais, composição e rastreabilidade - e traz resultados positivos para a qualidade de vida dos consumidores, além de muito mais agilidade e economia para as empresas.

DaColônia na Apas Show

A empresa DaColônia Alimentos Naturais, de Santo Antônio da Patrulha (RS), participa da Apas Show, a maior feira supermercadista do mundo, que acontece até o dia 18 deste mês, no Expo Center Norte, em São Paulo. Nela a empresa lança a linha de snacks de amendoim crocante em três sabores: tradicional, cebola & salsa e pimenta. E leva as linhas em pasta de amendoim, paçoca, pé de moleque, pé de moça, amendoim salgado, amendoim torrado e doces de banana.

DeServ em São Paulo

A DeServ, empresa de São Leopoldo (RS) que atua em segurança da informação e privacidade de dados, acaba de abrir em São Paulo. Motivo: mais de 60% de seus clientes já vêm de lá e, com o novo escritório, a meta é fechar 25 novos contratos e aumentar o faturamento em 50% ainda em 2023.

Resguardar o agronegócio

O coletivo de advogados da União Brasileira de Agraristas debate como as empresas do agronegócio devem se resguardar diante do uso da mão de obra. Após os casos de trabalho análogo à escravidão, a discussão busca segurança jurídica para quem emprega e condições adequadas para quem trabalha. No Rio Grande do Sul, o agro representa 71,5% da sua exportação. A advogada Silvia Haas, do escritório Kipper Gewehr, é uma das especialistas dedicada ao estudo de medir riscos no caso de terceirizações. Ela foi uma das painelistas no primeiro debate da Comissão que seguirá imersa no tema.

A Galeria Itinerante

A partir desta quinta-feira (18), a região do 4º Distrito de Porto Alegre receberá a Galeria Itinerante PaxPopUp 4D, um espaço que promoverá atividades culturais e artísticas na antiga fábrica de vidros do 4D Complex. A iniciativa é uma parceria da produtora Pax Art com a incorporadora ABF Developments, que cedeu o espaço enquanto não começa a funcionar a nova operação do Grupo Press. São mais de 15 artistas de várias partes do RS expondo suas obras, como telas, murais e sprays gigantes.

A nova Lei das Licitações

A nova Lei de Licitações (Lei n° 14.133/21) entraria em vigor no dia 1° de abril de 2023, mas não foi o que ocorreu. O presidente Lula editou uma MP que prorroga até 30 de dezembro deste ano a validade de três leis sobre compras públicas. A nova Lei de Licitações, que entrará em vigor de forma exclusiva no final deste ano, revoga todas as existentes e as unifica em um só documento.

Ferrovia responde por 20% da carga

As ferrovias respondem por 20% da matriz brasileira de transporte de cargas, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Sua malha ferroviária é superior a 31 mil km. Já a extensão rodoviária é de 1,7 milhão de km e 60% das cargas são transportadas por meio de rodovias. Uma das metas previstas no Plano Nacional de Logística (PNL 2035), publicado em 2021, é que a ferroviária passe a responder por 40% do total até 2035.