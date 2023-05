O encolhimento dos imóveis

Os imóveis de hoje não são mais como os de antigamente. Enquanto os apartamentos e as casas de nossos pais e avós reuniam diferentes espaços e quartos, agora o conceito é outro. A cada novo empreendimento, é possível notar a diminuição dos espaços e a compactação dos ambientes. Enquanto os imóveis na década de 1970 tinham, em média, 100 m2, informações do Sindicato de Habitação de São Paulo apresentam um cenário totalmente diferente. No ano passado, 50,8% dos lançamentos de apartamentos na capital paulista contemplavam áreas entre 30 m2 e 45 m2. E isso não acontece só em São Paulo, onde a realidade é mais impactante. É situação nacional.

Tendência mundial

O boom dos pequenos apartamentos não é nem exclusividade brasileira. Esse movimento vem sendo notado há anos em grandes capitais mundiais, como Nova York, Tóquio e Pequim, que também sofrem com a valorização de imóveis centrais, resultando na diminuição de espaços ou na migração das pessoas para áreas periféricas da cidade.

Fonte solar tem 29 GW

O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 29 gigawatts (GW) de potência instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos, o equivalente a 13,1 % da matriz elétrica do País, segundo a Absolar. E desde 2012 a fonte solar já trouxe ao Brasil R$ 143,9 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 42,8 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais de 870 mil empregos.

O evento dos síndicos

Uma das maiores administradoras de condomínios do País, a Guarida realiza dia 25 deste mês na Pucrs a 7ª edição do "Evento dos Síndicos". Estarão no debate sobre legislação, gestão de conflitos, segurança e inovação condominial, a diretora da Nóbrega e Soares Advogados, Mara Anália Nóbrega; o fundador da SíndicoLab, Márcio Rachkorsky; e o diretor da Squadra, Gustavo Caleffi.

A filial em Fortaleza

A 4eX Solutions, empresa de tecnologia para infraestrutura de telecomunicações com sede em Porto Alegre, acaba de abrir filial em Fortaleza-CE e, de lá, projeta faturar R$ 5 milhões este ano só com uma linha de negócios. No faturamento geral, a meta é chegar aos R$ 15 milhões e, em 2024, a R$ 30 milhões.

Benefícios a 12 mil advogados carentes

Um convênio firmado entre a Fundação Escola Superior do Ministério Público e a OAB Nacional, através da Escola Superior de Advocacia Nacional, para proporcionar bolsas de estudo para o Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Advocacia Cível a advogados(as) carentes já beneficiou cerca de 12 mil profissionais. Deste total, 10 mil estão aprovados e 2 mil seguem em fase de conclusão.