Aposta na energia solar

O IN 1183 - Prime Offices, construído pela TGD Incorporadora, tem apostado na energia solar. Localizado na av. Independência, 1.183, com entrada, também, pela Ramiro Barcelos, 1.201, o prédio de 17 andares abriga salas comerciais de alto padrão e um casarão preservado de 1907, ex-residência da família H. Theo Möller. Com vistas a criar um capítulo para continuidade da história, ela acaba de instalar 93 módulos fotovoltaicos de 550 W, com capacidade para gerar energia total de 51,15 kWp, e 7.336 kWh médios. E projeta economia de R$70.425,60/ano, com retorno de investimento em pouco mais de 3 anos.

Receita para ser mãe

A Fritz & Frida, marca do Grupo Delly's, que nos 40 anos de história dividiu milhares de receitas gastronômicas, lança sua campanha de Dia das Mães e incentiva o público a compartilhar suas receitas de maternidade inspiradas no jeito único de cada mãe. Com o mote "Sua receita para ser mãe", a ação conta depoimentos de mães que estão postados nas redes sociais da marca, além de um vídeo com trilha sonora exclusiva criada para a campanha.

Cursos de alvenaria

A Braskem e o Senai estão oferecendo cursos gratuitos de construção em alvenaria, em Nova Santa Rita (RS), a partir do dia 23 deste mês. A capacitação terá 80 horas com temas como construir paredes utilizando tijolos, blocos cerâmicos ou de concreto, piso, contrapiso, reboco, viga, entre outros.

A Família Previdência

Fundação Família Previdência de Porto Alegre está promovendo neste mês uma série de plantões para tirar dúvidas sobre seus planos previdenciários. Estão agendados encontros em oito cidades gaúchas e a equipe da entidade receberá as pessoas interessadas em saber mais sobre essa modalidade. As próximas cidades são Bagé, Osório, Canoas, Salto do Jacuí e São Leopoldo.

Vagas na tecnologia

O Rio Grande do Sul tem cerca de 4 mil vagas de emprego sobrando na tecnologia. Para mudar este quadro, o Seprorgs lança, em parceria com Link Vagas, um Banco de Talentos, onde interessados podem enviar currículos diretamente para vagas anunciadas por empresas associadas à entidade. Um caminho mais curto para a contratação.

A TuttoFood de Milão

O diretor de marketing do Bistek Supermercados, Wagner Ghislandi, participa em Milão da TuttoFood, feira internacional do ecossistema agroalimentar, uma das principais da Europa do ramo, a convite da Câmara Italiana de Comércio e Indústria de SC. Além de identificar novos fornecedores, ele aproveita para reencontrar parceiros com os quais já trabalha. O Bistek tem lojas em Torres e Porto Alegre.

Presentes para mães

Quem quer presentear a mãe neste domingo (14) tem nova opção em Caxias do Sul. A Nobs & Co abriu quarta passada (10) no Shopping Villagio Caxias. Trata-se da primeira loja física própria da marca. Seu carro-chefe é um kit de sapatilha e creme de hidratação para os pés. Chamada Hidra Therm, a linha contempla ainda produtos para cuidado com as mãos e cabelos, slides, palmilhas e pantufas em lã natural.

Fotos com as mães na rede Boulevard

A rede de shoppings Boulevard preparou atrações para deixar guardados os momentos especiais deste Dia das Mães. Em ambos, os dias 13 e 14, no período da tarde, os clientes encontrarão cenários montados para a data em que as mães e suas famílias poderão registrar momentos e recordá-los, levando uma foto instantânea para casa. E, no domingo do Dia das Mães, na Praça de Alimentação do Boulevard Assis Brasil, ao meio-dia, será realizada uma apresentação musical em homenagem às mães, com voz e violão de Luiza Fritzen.