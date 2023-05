Universidade Grendene Jovem

A Grendene começou a oferecer a filhos de seus funcionários cursos online de desenvolvimento de software de 420 horas/aula. A iniciativa, batizada de UG Jovem, é uma parceria do seu laboratório de inovação e o Bergamotta Labs, com a Universidade Grendene, universidade corporativa da empresa. O UG Jovem já conta com 100 alunos na primeira turma. O projeto é voltado para maiores de idade que tenham concluído o ensino médio na rede pública ou como bolsistas em escolas particulares. A Universidade Grendene fica em todos os locais onde está a empresa. E o Bergamotta Labs no Instituto Caldeira em Porto Alegre e em Farroupilha. Seus participantes saem preparados para amplas oportunidades de trabalho no mundo conectado.

Moda em movimento

Conectar toda a cadeia produtiva de um setor composto por 1,8 mil indústrias formais, que geram mais de 19 mil empregos e somam quase 3% do total da Indústria de Transformação no RS. Esse é o objetivo do RS Moda 2023, que busca unir a indústria e lojistas do estado. A realização é do Ciergs, por meio do Centro de Eventos Fiergs, e Sindicato das Indústrias do Vestuário do RS (Sivergs). O evento será dias 11 e 12 de julho na Fiergs - em paralelo ao Inspiramais.

Franquia imobiliária

A RE/MAX, maior rede de franquias imobiliárias do mundo, inaugura esta semana sua primeira unidade em Estância Velha (RS) pelas mãos do empresário Carlos Bender que tem mais de 10 anos de experiência nesse mercado. "Entrar em um novo município é sempre um desafio gigantesco. Mas nossos clientes sentirão a diferença no atendimento e velocidade", comenta o master franqueado regional, Thiago Medeiros.

Test drive de caminhões

A TranspoSul 2023, uma das maiores feiras de transporte e logística da América Latina, que acontece no Centro de Convenções da Fiergs de 20 a 23 de junho próximo, traz de novo uma oportunidade para os participantes experimentarem as últimas novidades do setor de caminhões, que são muitas: o Test Drive de Caminhões. Ele é oferecido por diversas fabricantes renomadas aos visitantes para conhecer de perto as inovações tecnológicas que impulsionam o transporte.

Aeromóvel no aeroporto de Guarulhos

O aeromóvel que irá ligar o trem da CPTM ao aeroporto de Cumbica em Guarulhos (SP), distante 2,5 kms da linha 13, vai entrar em operação no 1º trimestre de 2024. Será sem custo adicional para o passageiro, que será coberto com recursos da outorga da concessionária. O passageiro irá pagar só a passagem do trem. Ele irá fazer a curta viagem em dois carros articulados com capacidade por viagem para 200 passageiros. E sua partida será a cada 4 minutos. O percurso dura 6 minutos e, além da maior rapidez, é bem mais cômodo para as atuais baldeações nos ônibus com malas.