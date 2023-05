Artecola Selo Diamante

A Artecola de Campo Bom (RS) está em dupla comemoração. Junto com o aniversário de 75 anos, conquistou o Selo Diamante, a mais alta categoria do programa Origem Sustentável. A certificação é a única de ESG e sustentabilidade do mundo voltada para a cadeia calçadista. Criado pela Assintecal e pela Abicalçados, entidades do setor, o programa avalia 104 indicadores nas dimensões econômica, social, cultural, ambiental e de gestão da sustentabilidade. A Artecola superou a meta colocada para a auditoria e tornou-se a primeira de seu segmento a alcançar o nível Diamante, motivo de grande alegria para a equipe, porque só 15% das mais de 90 participantes atingiram a categoria, até o momento.

50 startups na Fiema

Mais de 50 startups expondo, quase metade delas envolvidas em batalhas, mais de 30 palestras e incontáveis conexões. A Arena de Startups estreia como uma das atrações da Fiema Brasil, entre 9 e 11 deste mês, movimentando o ecossistema da inovação gaúcha em Bento Gonçalves, no Parque de Eventos. O encontro adiciona inovação extra à maior feira ambiental do sul do país, já conhecida por seu pioneirismo em apresentar respostas sustentáveis a demandas produtivas.

Transformação digital

Entre os nomes confirmados na programação da 10ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), que acontece de 24 a 26 deste mês, está Andrea Iorio - executivo com passagens pelo Tinder, onde foi diretor na América por cinco anos, bem como chief digital officer na LÓréal - que irá falar sobre a transformação digital no dia 25. A feira, que acontece no Centro de Eventos da Fiergs, é promoção do Sindilojas Porto Alegre. E Iorio é palestrante referência no tema que irá apresentar, tendo realizado palestras para públicos da América Latina, Estados Unidos e Europa.

Mentes brilhantes

Já estão disponíveis os ingressos para a primeira edição da Conferência Mentes Brilhantes, que acontece no dia 27 de junho, no Auditório Araújo Vianna de Porto Alegre. Com o tema "Brasil. Presente e Futuro", o evento irá reunir as maiores referências do empreendedorismo nacional para compartilhar suas experiências, ideias e conhecimentos sobre o mundo dos negócios. Economia, Gestão, Inovação e Tendências são temas a serem debatidos no encontro, que terá como convidado especial o economista Ricardo Amorim - um dos principais nomes quando se trata de análise econômica no país.

A cidade bem tratada

A edição 2023 do Seminário Cidade Bem Tratada retoma os painéis presenciais hoje e amanhã. Realizado desde 2012, coloca em debate a situação atual das águas, energias renováveis e resíduos sólidos, e especialmente a pauta de como uma cidade pode se desenvolver com total respeito à natureza. Este ano a gaúcha Ecossis Soluções Ambientais é a patrocinadora do evento no Auditório Sede do Ministério Público (Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, Porto Alegre) a partir das 8h 30m. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da entidade.

Novo imunizante contra HPV

O Weinmann acaba de colocar em rotina o novo imunizante contra o HPV, e que oferece cerca de 90% de proteção contra nove genótipos do vírus - a anterior contava com apenas quatro subtipos e 75% de proteção. O imunizante já está disponível através do atendimento domiciliar da marca, que pode ser acionado pelo telefone (51) 4004.3080, e ainda nas unidades da rede em Porto Alegre localizadas na Avenida José de Alencar, 573, e Avenida Nilo Peçanha, 2655, que também passa a ofertar, a partir de agora, todo o portfólio de vacinas disponíveis no Weinmann.