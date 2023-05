Aposta em usinas solares

As mudanças na legislação sobre a taxação da energia fotovoltaica estão acelerando a procura de investidores em usinas solares. A empresa caxiense Voltatec Energia projeta triplicar o faturamento até o final do ano, com a instalação de 100 unidades voltadas para empreendedores que buscam alocar recursos nesta modalidade. O movimento está amparado na segurança jurídica trazida pelo marco legal da micro e minigeração de energia. A Voltatec prevê que a instalação de usinas solares deverá representar mais de 50% dos negócios em cerca de 12 meses. Obras partem de R$ 500 mil e chegam a R$ 20 milhões de aporte financeiro.

Até sorteio de solar

Pelo segundo ano a Solar Serra sorteia um sistema fotovoltaico para chamar a atenção para os benefícios da energia limpa ao meio ambiente e ao bolso, iniciando a campanha na XI Femaçã, em Veranópolis (RS). Durante o ano serão disponibilizados cupons para quem deseja concorrer ao sistema de 4,08 kwp até o sorteio em dezembro.

Novo canal Voltei

A Pernambucanas, marca varejista nacional, acaba de lançar importante iniciativa que reforça seu compromisso com a ESG. É o Voltei, novo canal próprio da marca, que consiste em intermediar a revenda de peças de vestuário usadas entre o vendedor e o comprador. A ideia é promover a educação do consumo consciente, ajudar a reduzir os impactos ambientais, e refletir positivamente nos aspectos sociais e econômicos da sociedade.

Selo Pegada Verde

Empresas de Porto Alegre que se destacam em ações sustentáveis poderão receber o Selo Pegada Verde Sustentável, como comprovante de sua atuação.. A certificação é da Ecoreal, empresa de consultoria ambiental, em parceria com a MON Arquitetura. O selo avalia empreendimentos em quesitos como conforto e qualidade, bem-estar e uso eficiente dos recursos naturais, responsabilidade social e destinação de resíduos.

Casa do Construtor

A rede de lojas franqueadas Casa do Construtor, com 500 unidades no país, abriu em 2022 mais seis no RS: Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Bento Gonçalves, Montenegro e Santo Ângelo. E a meta é abrir mais 10 no RS em 2023. E, para isso, ela irá participar da Feira da Franquia, até o dia 7 deste mês, no BarraShoppingSul.

Bibi projeta 100 lojas no exterior

A Calçados Bibi, de Parobé, iniciou em 2017 a expansão internacional com a abertura de lojas exclusivas, sendo a primeira no Peru. De lá para cá, a empresa já conta com 19 operações distribuídas na América do Sul e Central, sendo três delas abertas ao longo de 2022. Para este ano, a marca planeja implantar 10 novas unidades, que estarão concentradas na América Latina e uma na Europa. Até 2030, a Bibi possui como objetivo chegar a 100 lojas internacionais.