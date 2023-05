Igrejinha tem um novo conceito de moradia, que busca unir comunidade em espaços de integração. O Multiparque é um exemplo. Idealizado pela Bloque Incorporadora, ele nasceu com o propósito de tornar a alta qualidade de moradia acessível a todos. O empreendimento tem estrutura inédita na cidade, com uma área de convivência com Wi-Fi, espaço pet, chimarródromo, lixeiras seletivas, pracinha infantil e quadra de beach tennis. O CEO da Bloque, Cássio Coelho atribui o sucesso do Multiparque ao fato de estar priorizando o contato humano. O empreendimento terá uma associação de moradores e uma ampla área de lazer para unir pessoas, tenho certeza que o sucesso "é devido à união da comunidade". As obras já iniciaram e a previsão de entrega é dezembro de 2025. O empreendimento fica no bairro Figueira.

A saúde dos olhos

Em um movimento para melhor atender aos pacientes, a Clínica Visão, de Porto Alegre, especialista em saúde ocular promove uma série de palestras voltadas aos colaboradores. Intitulado Visão Educa, o seminário é ministrado por médicos oftalmologistas pertencentes ao quadro da Clínica, e tem ocorrido uma vez por mês. Os encontros já abordaram temas como a anatomia do olho, doenças oculares e injeções intravítreas.

Melhor atendimento

A clínica preparou para maio uma programação especial, já que no dia 7 é celebrado o Dia do Oftalmologista. Sua ação de educação tem como foco a capacitação dos colaboradores, gerando conhecimento sobre saúde ocular e proporcionando aos pacientes um melhor atendimento.

Cortel em São Paulo

Completando 60 anos no mercado de luto, a empresa funerária gaúcha Grupo Cortel assumiu a gestão, administração e manutenção de cinco cemitérios públicos, crematórios, agências funerárias e serviço funerário da capital paulista, referentes ao Bloco 2 - composto pelos cemitérios Araçá, São Paulo, Santo Amaro, Vila Nova Cachoeirinha e Dom Bosco -, da licitação realizada pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o Cortel São Paulo, há um plano de investimentos de R$ 150 milhões, que obedecem às regras da concessão pelo período de 25 anos.

Prata para sua mãe

O Prataviera Shopping, de Caxias do Sul, prevê o crescimento de, no mínimo, 8% nas vendas para o Dia das Mães sobre as de 2022, quando movimentou mais de R$ 2 milhões em compras durante 10 dias, aumento de 7,8% comparado a 2021. Para o gerente João Prataviera Neto, a segunda data mais importante no varejo, sempre chega com muitas novidades. Para celebrá-la a cada

R$ 150 em compras nas lojas participantes, o shopping irá sortear um vale-compras de R$ 5 mil. "Estamos bem animados e esperançosos que as pessoas venham conferir todas as novidades que os espaços comerciais do Prataviera prepararam para surpreender as mães", pontua.

Um condomínio só para estudantes

A partir da próxima segunda-feira, Porto Alegre passa a ter um condomínio criado só para estudantes, com um conceito inovador e único no Brasil. Trata-se da chegada da Uliving, pioneira em student housing no País, que inaugura seu primeiro empreendimento na região Sul. Diferente das conhecidas moradias compartilhadas, a empresa traz da Europa essa nova concepção de residência, com serviços totalmente focados nos estudantes, surgindo como uma versão atualizada das antigas repúblicas. Antes mesmo da inauguração oficial, a empresa está com alta procura e já tem a expectativa de 50% de ocupação neste primeiro mês. Fica no bairro Bom Fim, perto das faculdades da Ufrgs e UPCSPA, segundo o presidente da Uliving, Juliano Antunes.