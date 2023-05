Desembarca em Porto Alegre a principal empresa do setor de locação short stay do Brasil. É o Charlie, que já operava em soft open desde 2022 com 23 unidades no mercado de locação short stay da capital gaúcha, distribuídas em seis empreendimentos. A startup se consolidou, transformando a maneira de morar e investir em imóveis, com mais de 1700 unidades sob sua gestão no Brasil representando R$ 1 bilhão em ativos. Porto Alegre tem apartamentos equipados em prédios com infraestrutura completa e prontos para receber em uma nova forma de hospedagem que une conforto de casa com tecnologia e serviços sob demanda.

Os bairros do Charlie

Os empreendimentos estão distribuídos entre os bairros: Moinhos de Vento, Cidade Baixa, Partenon, Menino Deus e Centro Histórico. Charlie chegou para tornar a sua hospedagem simples, leve e incrível. "Porto Alegre é a nova casa do Charlie, e o Charlie é a sua casa em qualquer lugar", o mote.

As novidades da Stihl

A Stihl, de São Leopoldo (RS), líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, participa da Agrishow 2022 de Ribeirão Preto (SP). Ela irá apresentar duas novas categorias de produtos. São três modelos de motobombas e dois de motocultivadores, mais a linha completa de equipamentos.

Exportação de máquinas

A indústria de máquinas e equipamentos registrou em março uma expansão de 24,2% nas exportações sobre igual mês de 2022, resultado acima das expectativas e que ajudou a aliviar a queda de 5,5% nas receitas do mercado interno. Mesmo assim, embora as exportações acumulassem até março 28,7%, o primeiro trimestre encerrou com a receita total de vendas 4,6% menor, destaca a diretora da Abimaq, Cristina Zanella.

Agenda da Fundacred

A Fundacred, fundação gaúcha sem fins lucrativos, pioneira e líder em menor custo privado no setor de crédito educacional no Brasil, já beneficiou mais de 100 mil estudantes e, neste ano, lançou seu primeiro relatório do COE (Comunicação de Engajamento). Nele, ela reafirma seus compromissos e ao longo do ano lançará seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, referente ao período de 2020 a 2022, seguindo as normas do Global Reporting Initiative (GRI), e que trará uma proposta de futuro regenerativo.

A Copa Gaúcha de Pizzaiolos

A Copa Gaúcha de Pizzaiolos acontecerá junto à programação da Feira Profissional de Panificação, Food Service e Hotelaria (Sulserve), de 9 a 11 deste mês das 13 às 20 h, na Fenac, em Novo Hamburgo (RS). Cada competidor terá 15 minutos para preparar uma pizza clássica, assá-la e apresentá-la inteira aos jurados. O primeiro lugar conquistará uma vaga no Campeonato Mundial de Pizza, em Parma, na Itália.