As Mães de Pinhal Alto

A professora Helena Seger, de Pinhal Alto, interior de Nova Petrópolis, (RS), lança no próximo sábado, 6 de maio, seu segundo livro, sob o título Nossas Mães e os Sinos de Bochum. Nele, ela conta a história de 30 mães já falecidas e marcantes na evolução da localidade que já foi distrito de São Leopoldo (RS) sob o nome de Tannenwald. É o resultado de um trabalho paciente de pesquisas em que, a autora se valeu de escritos guardados por seu falecido pai, o também professor Walter Seger, bem como de memórias relatadas pelos filhos e netos das mães. E cujos nomes permaneceram no anonimato "porque não viveram para vê-los reconhecidos nos múltiplos papéis exercidos, evidente na ausência de menções", como escreve a filha Camila Weber na contracapa.

O lançamento do livro

O lançamento do livro da professora será na manhã do sábado no Centro Social e Cultural de Pinhal Alto, após a missa solene, evento importante na medida em que as 30 personagens foram marcadas por sua religiosidade e guiadas pelos sinos de Bochum - cidade alemã de onde vieram os sinos - e que as reuniam em frente à igreja católica local. O material recolhido pela autora foi tão rico que ultrapassou sua finalidade, que era contar apenas a história das mães, porque a memória delas acabou reproduzindo grande parte da história da própria imigração.

Ligações indesejadas

A Anatel acaba de estabelecer regras para a implementação de uma nova tecnologia capaz de diminuir ligações indesejadas. É o Stir Shaken, um software americano, que identifica e valida chamadas telefônicas na rede e mesmo outros canais de comunicação com o cliente, como o SMS. Além de prevenir quem está sendo contatado, aumentando as chances de atender ligação desconhecida, a tecnologia reduz as chamadas por robôs e o índice de fraudes e golpes. Sua adoção é parte de uma luta de anos da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT).

Redução do plástico

A Mercur de Santa Cruz do Sul, indústria das áreas da saúde e educação, deixou de usar nos últimos 9 anos mais de 370 toneladas de plástico em suas embalagens. A empresa passou a identificar a cadeia de produção, o consumo e o descarte para potencializar e aperfeiçoar seus processos e os efeitos positivos e eliminar, ou reduzir os negativos. Dessa forma, desde 2012, reduziu o uso de plástico nas embalagens dos seus produtos.

Embalagem sustentável

A Irani Papel e Embalagem, de Porto Alegre, uma das principais indústrias de papel e embalagens sustentáveis do Brasil, registrou receita líquida de R$ 406,9 milhões no primeiro trimestre deste ano, com estabilidade em relação tanto ao quarto trimestre de 2022 (R$ 408,4 milhões) quanto ao primeiro trimestre (R$ 407,9 milhões). Desde 2020 e até 31 de março deste ano, a plataforma Gaia, que compreende amplo projeto de modernização de unidades e autossuficiência energética, entre outros investimentos, já recebeu R$ 767,5 milhões.

A internacionalização do BVK Advogados

O BVK Advogados, escritório gaúcho referência em estratégia jurídica para negócios, fechou parceria internacional com o RFF Advogados, de Lisboa, Portugal. O BVK tem matriz em Santa Cruz do Sul e filial em Porto Alegre, com atuação nos Vales do Rio Pardo e Taquari, Estado e País. A internacionalização viabilizará ao BVK atender clientes portugueses e vice-versa. O RFF Advogados atua também em outros países da Europa e de língua portuguesa, como Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique. E conta com uma equipe de 26 advogados chefiados pelo sócio-diretor, Rogério Fernandes Ferreira.