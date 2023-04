Ambientes para inovação

Depois de ver aprovado em Porto Alegre o Sandbox Regulatório, o Sindicato das Empresas de Informática (Seprorgs) vai a Caxias do Sul para reunião da Frente Parlamentar de Inovação, que avaliará o projeto de lei do vereador Maurício Scalco (Novo) sobre o mesmo tema. Projetos semelhantes estão andando em outros municípios gaúchos: Pelotas, Bento Gonçalves, Santa Maria, Uruguaiana e Santa Rosa. Sandbox Regulatório é um ambiente de regulamentação experimental em nível municipal que permite a empresas testarem novos produtos e serviços com menos burocracia por até dois anos dentro de um mercado real.

Um futuro próspero

Após o sucesso da primeira edição, a Unicred Central Geração anuncia o retorno da campanha "Futuro Próspero", que objetiva promover a educação financeira, incentivando ações como o planejamento financeiro e investimentos, e distribuir mais de R$ 1 milhão em prêmios. A primeira edição, realizada entre abril de 2022 e fevereiro de 2023, registrou mais de R$ 1 bilhão em valores acumulados de investimentos.

O Canoas Shopping

O Canoas Shopping completa 25 anos neste sábado e, para marcar a data, preparou uma série de surpresas para os consumidores. Em mais de duas décadas, ele se transformou em ponto de encontro dos canoenses e uma referência em opções de gastronomia, consumo e lazer. O local registra um fluxo médio mensal de 750 mil consumidores, além de gerar cerca de 3.300 empregos diretos e indiretos.

A Tupy sustentável

O relatório de sustentabilidade publicada pela Tupy de Joinville (SC) relativo a 2022 mostra diversas iniciativas de economia circular. Entre elas, a transformação de mais de 650 mil toneladas de sucata metálica em produtos de alta complexidade geométrica e metalúrgica, a regeneração de mais 350 mil toneladas de areia e o reaproveitamento de 93% dos efluentes industriais e sanitários.

Vícios construtivos

Sinduscon Caxias e a subseção da OAB/RS realizam na sede da CIC local no dia 5 de maio o 1º Seminário Jurídico e Imobiliário, com uma série de palestras de especialistas renomados em ambos os segmentos. Na pauta, temas atuais como vícios construtivos, normas de garantias de edificações, desempenho e vida útil, garantias e responsabilidades, e as novas alterações da Lei dos Registros Públicos (Lei 14.382/2022).

O hospital ampliado

A Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) entrega hoje as obras e equipamentos que integram a ampliação do Hospital Geral (HG), iniciada em 2014, presente o governador Eduardo Leite. O novo prédio de sete andares junto ao HG tem uma área de 8.861 mil m2 e vai abrigar 118 novos leitos, totalizando agora 355. A obra custou R$ 37 milhões arrecadados de doações de entidades, empresas e pessoas físicas, repasse de R$ 15 milhões do governo estadual e verbas públicas dos municípios de Caxias do Sul e Boa Vista do Sul, além de emendas parlamentares.

Três novas lojas do Atacadão

O Atacadão, maior atacadista do Brasil em número de lojas e o único presente em todas as regiões do Brasil, inaugurou três lojas nesta semana no Rio Grande do Sul, parte do seu plano de expansão, que ganhou ainda mais força desde o segundo semestre de 2022, após a integração com o Grupo BIG. Santa Maria, Sapiranga e Uruguaiana foram as cidades que receberam as novas unidades da rede, provenientes da conversão da bandeira BIG para Atacadão. A novidade é que em Sapiranga e Uruguaiana o Atacadão chega pela primeira vez. Já na cidade de Santa Maria, a população conta agora com duas unidades da rede.