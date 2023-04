A média da movimentação financeira real das pequenas e médias empresas brasileiras (PMEs) cresceu 3,7% em março deste ano sobre março de 2022, segundo o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs). Na comparação direta com fevereiro de 2023, o indicador avançou 10,5%, confirmando a virada sazonal esperada após o primeiro bimestre de cada ano. O IODE-PMEs funciona como termômetro econômico das empresas com faturamento de até R$ 50 milhões anuais e envolve 660 atividades econômicas do comércio, indústria, infraestrutura e serviços.

Recriar da Soprano

A Soprano, de Farroupilha (RS), especializada em soluções para casa e construção, abre inscrições até 05 de maio para a 8ª turma do Programa Recriar, projeto socioeducacional do Instituto Adelino Miotti (IAM), braço social da empresa. A edição 2023/2024 disponibilizará 25 vagas para jovens de 16 anos, de Caxias do Sul e Farroupilha, em situação de vulnerabilidade social. Os candidatos devem estudar em escola pública à noite. Inscrições no site da Soprano.

Aterrissando no Brasil

Agora que o governo Lula incluiu os painéis solares em programa de isenção fiscal, empresas estrangeiras como a EcoFlow chegam ao País, de olho neste mercado. Seu modelo de ingresso é o painel solar EcoFlow Delta 2, perfeito para alimentar aparelhos domésticos como micro-ondas e ar-condicionado. Vai ser uma boa economia na conta de luz.

Resíduos por alimentos

Até esta sexta-feira está acontecendo em Rio Grande o Plastitroque, ação de conscientização ambiental da Braskem que incentiva jovens a trocarem resíduos por alimentos. No primeiro dia, foram arrecadados 800 kg de plásticos para a Cooperativa Santa Rita. Em 2022, foram arrecadadas 4.028 toneladas de resíduos e distribuídos 1.208 kits de alimentos.

Shopping num parque

Diferentemente dos demais shoppings centers de Porto Alegre, o Pontal, aberto ao público desde ontem, está localizado em um parque, o 11º da cidade, com atrações diversificadas para todos os públicos. E que foi entregue à comunidade em novembro passado como contrapartida legal do grupo empreendedor à instalação do complexo multiuso. Aliás, segundo o prefeito Sebastião Melo "se dependesse só da Prefeitura, este parque não sairia. Seria apenas um terreno abandonado".

Mais gaúchos para os EUA

A procura pelo Green Card, que garante residência permanente nos Estados Unidos, aumentou 80% no primeiro trimestre, com número crescente entre os gaúchos. Segundo a Premium Global Mobility Partner, o perfil dos gaúchos é de homens de 40 anos, casados e com filhos pequenos. Entre as profissões, policiais militares com formação em direito, educação física e administração, e profissionais de TI.