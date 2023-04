Explosão da Miguel Tostes

Foco de interesse de novos empreendedores, a rua Miguel Tostes de Porto Alegre não para de receber novas operações. A novidade agora é o Brick 962, empreendimento imobiliário da TGD, que começa a ser entregue aos moradores no bairro Rio Branco. O local não poderia ser mais estratégico, já que a rua tem sido palco para abertura de inúmeras operações, sobretudo gastronômicas, como o El Aguante, Fervo, Cookie do Foca e Barzito. A TGD pensou o empreendimento para quem busca a experiência de viver, dentro e fora de casa, o estilo de vida que tem tudo a ver com a cidade. Entre os novos moradores, estudantes da Ufrgs, residentes do bairro, buscando conforto e infraestrutura, além de investidores.

Ampliação de negócio

Após um ano e meio no mercado, a Amendoeira Chocolaterie amplia seu negócio e inaugura nesta quinta seu novo e amplo espaço no Pátio Eberle, em Caxias do Sul. Para a transição foram investidos R$ 2,5 milhões, e deve gerar 19 empregos diretos. Além dos 68 produtos à base de chocolates de alta qualidade, serão comercializados vinhos e espumantes, e um menu inspirado nas culinárias francesa e portuguesa.

Um plantio eficiente

A boa produtividade na colheita da safra se inicia com um plantio eficiente, uniforme e sem falhas. Para proporcionar esses benefícios, a FertiSystem, empresa de tecnologia, lança o Sidereus, que será um dos destaques da empresa gaúcha durante a Agrishow, que acontece de 1 a 5 de maio, em Ribeirão Preto (SP). O sensor ótico é para detectar as sementes graúdas quando passam pelo condutor.

O selo do churrasco

A prefeitura de Porto Alegre lançou neste sábado o selo Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco - maior número de churrasqueiras por habitante - na primeira edição da ExpoChurrasco, no Parque Harmonia, promoção da Febrac. Foram sete horas de degustação de carnes, distribuídas em 40 estações, recebeu 40 assadores de todas a regiões do Brasil e 4 mil pessoas.

A mobilidade urbana

A Sociedade de Engenharia do RS reinicia nesta quarta-feira a programação de debates do Bom Dia Engenharia com o tema Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. O café da manhã será realizado às 9h30min, na sede social da entidade, no bairro Pedra Redonda.

Líder em sementes de tabaco

A Alliance One internaliza o processo de industrialização de sementes de tabaco em nova planta de 750m², cobrindo a integralidade desta operação. O investimento será de R$ 5 milhões, em Passo do Sobrado (RS), junto ao Centro Global de Pesquisa, Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias. A empresa é líder nacional na comercialização de sementes da cultura, dominando mais de 40% do mercado. Em 2022, a indústria exportou 81 mil toneladas de tabaco para o mundo, com faturamento de R$ 1,7 bilhão.