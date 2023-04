Um aplicativo diferente

A empresa Garupa, responsável pelo aplicativo de mobilidade urbana Garupa, foi criada com uma proposta diferente das demais e trabalha com um modelo de negócio inovador dentro do mercado. Um dos destaques é a funcionalidade das operações, que conta com um empreendedor local, responsável em cada cidade. A iniciativa humaniza o trabalho, gera renda e contribui para o desenvolvimento dos 700 municípios em que atua. Visando tornar a empresa mais conhecida e expandir os negócios, Marcondes Trindade, CEO do Garupa, levou a proposta a Brasília semana passada, onde conversou com o Secretário Gilberto Carvalho da Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho (Senaes). A Garupa nasceu em Santa Maria (RS).

Mapa da energia solar

A tecnologia solar fotovoltaica já está presente em 5.526 municípios e em todos os estados brasileiros, sendo que os estados líderes em potência instalada são, respectivamente: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso, segundo a Absolar. Ou seja, ela ainda não está presente somente em 42 municípios.

Panvel amplia o apoio

O Grupo Panvel amplia sua atuação para o Instituto do Câncer Infantil (ICI) de Porto Alegre ao incluir todos os produtos da linha Panvel Baby na campanha que prevê a destinação de um percentual das vendas à instituição. O Selo da Coragem, até então incorporado à linha de fraldas da marca - 24 produtos -, estará a partir de agora em 77, ou seja, representa mais que o triplo de possibilidades de ajudar.

Água às comunidades

Os hortos florestais mantidos pelas CMPC, de Guaíba, além de serem importante refúgio para fauna e flora, ainda abrigam uma enormidade de nascentes de água. A companhia desenvolveu ao longo de todo 2022 projetos não só de conservação dessas nascentes, mas também de aproveitamento correto do potencial hidrológico pelas comunidades locais, que puderam usufruir de água limpa e abundante. No ano passado, a CMPC investiu aproximadamente R$ 400 mil nos projetos que amparam cerca de 650 pessoas das comunidades em diferentes municípios do Rio Grande do Sul.

A maioria de médicas

A partir de 2024, a maioria da especialidade médica será de mulheres jovens. É o que revelam os dados divulgados pela Demografia Médica no Brasil 2023. Hoje, 562.229 médicos estão inscritos nos 27 Conselhos Regionais de Medicina (CRMs), e o estudo indica que, até 2035, o País terá mais de um milhão de médicos em atividade.

No Teatro da Unisinos

A temporada de 2023 do Fronteiras do Pensamento está de casa nova. Pela primeira vez, o ciclo de conferências do evento será realizado no Teatro Unisinos, em Porto Alegre. Isso porque, neste ano, a universidade será a parceira acadêmica do Fronteiras. Com 16 anos de história, o Fronteiras do Pensamento já realizou mais de 300 conferências e impactou um público superior a 300 mil pessoas.

De volta ao Moinhos de Vento

A Melnick, uma das maiores incorporadoras da região Sul, retorna ao bairro Moinhos de Vento com um empreendimento único: o Casa Moinhos. A novidade fica na Rua Hilário Ribeiro, 150 e destaca os grandes talentos da arquitetura, arte e design brasileiro, além de contar com a nova operação gastronômica Panadería del Este, do Grupo Yashar, inspirada nas clássicas padarias uruguaias. O espaço terá área ao ar livre, parrilha e forno à lenha, além de abrir todos os dias das 7h às 20h. O estande de vendas do Casa Moinhos irá trazer todos os detalhes do empreendimento - com apartamentos a partir de 285 metros quadrados e quatro suítes.