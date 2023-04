Construções verdes em alta

Os empreendimentos sustentáveis estão em crescimento no Brasil, tanto que o País já ocupa o 5º lugar entre 186, com o registro de 219 novos, 2.153 projetos oficializados e 929 certificados, segundo dados do US Green Building Council (USGBC), criador do sistema LEED de classificação de "construções verdes". Esses números e a importância da certificação, que prevê a gestãoaintegrada de águas, resíduos, entre outras premissas, foram tema de encontro promovido, em Porto Alegre, pelo CEO da One Imóveis de Luxo e membro do Green Building Council, Cristiano Cruz, que recebeu o CEO do GBC, Felipe Faria, entre outros executivos da construção civil.

O trator a gás metano

A New Holland Agriculture, líder mundial em energia limpa, vendeu o primeiro trator movido a gás biometano no Brasil. O modelo T6.180 Methane Power, que usa o gás gerado da decomposição de resíduos orgânicos, foi vendido à SF Agropecuária, de Brasilândia (MS), ligada à suinocultura e que abate 180 mil animais por ano. Produzido em Basildon, na Inglaterra, está disponível para agricultores em todo o Brasil.

O Guia Cultural Feminista

Por meio do TFporElas, grupo de afinidade de TozziniFreire Advogados que se dedica a promover ações para a equidade de gênero, o escritório lançou o Guia Cultural Feminista, apontando 99 mulheres nas artes cênicas, música, literatura e nas artes plásticas. O lugar da centésima mulher é um convite para incluir nesta seleção alguém que o leitor considere importante. O TFporElas trabalha, entre outras questões, com o tema da invisibilidade das mulheres em vários segmentos.

No Food Hall Dado Bier

O complexo iniciou abril com novidades. Além da abertura do Caninha, um boteco com gostinho de Brasil, promete agradar os frequentadores com outra novidade. É o Bar da Micro, um lugar aconchegante e superacessível que aproxima amigos, gastronomia e boas cervejas em ambiente intimista dentro do complexo. Repaginado, o espaço fica atrás da microcervejaria Dado Bier. Conta com lounge, sofás, mesas e cadeiras. Foi lançado no último sábado, durante evento que recebeu mais de 50 alunos PCDs do Clube Social Pertence.

A feira de R$ 3 milhões

Encerrou na noite desta terça-feira a quinta edição da ExpoSEGH, a feira profissional do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH) da Região Uva e Vinho. Cerca de 1,2 mil visitantes passaram pelos dois dias de exibição em Caxias do Sul, e a entidade projeta em R$ 3 milhões os negócios que possam ser gerados nos próximos 12 meses.

Exportações de carne suína

As exportações brasileiras de carne suína alcançaram 91,5 mil toneladas em março, crescimento de 16,9% sobre igual mês de 2022, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pela Associação Brasileira da Proteína Animal (ABPA). O número vem depois da suspensão do embargo chinês da carne brasileira e o retorno da Rússia à importação dos produtos do Brasil.

O melhor sommelier gaúcho

A terceira edição do concurso de melhor Sommelier do Estado, promovido pela ABS-RS, será no dia 3 de junho. Para chegar aos três finalistas, a entidade aplicará uma prova teórica às 9h30min de 20 de maio, na sede em Bento Gonçalves. As inscrições encerram no dia 17 de maio, e poderão ser feitas no site da ABS-RS. Os candidatos terão hora e meia para responder perguntas sobre estilos de vinhos, países e regiões, harmonização, atualidades, entre outros temas. Para se candidatar ao concurso, o profissional precisará ter ao menos um ano de experiência como sommelier no RS.