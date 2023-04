Um Megapress no 4º Distrito

Um MegaPress que, de fato, entrega tudo que se espera de um Press: novidades misturadas com clássicos, vibe e comida boa, drinks e diversão em ambiente lindo e inovador. É o que a CEO e fundadora, Carla Tellini, prevê para o novo empreendimento. O local não poderia ser mais emblemático: o prédio tombado que abrigava a Companhia Fábrica de Vidros Sul-Brasileira na esquina da Voluntários da Pátria com a Almirante Tamandaré no 4º Distrito. A nova estrutura, prevista para setembro de 2024, se tornará um dos principais pontos de lazer de Porto Alegre e visita obrigatória de turistas.

O direito em movimento

Um dos escritórios mais tradicionais de advocacia de Porto Alegre, a Xavier Vasques Advogados, com 32 anos de história, reposiciona-se no mercado em nova sede no Trend Offices, de frente para a Orla do Guaíba. O investimento do novo escritório se soma à modernização dos sistemas e à digitalização de 100% dos processos. É a tradição em conexão com o novo.

Italianos na Fimma

Atentas às oportunidades de negócios que a Fimma Brasil representa para o setor moveleiro, as empresas italianas SCM Group, Costruzioni Nazzareno, Giardina Group, Fom Industrie, Termolegno e Bacci já se anteciparam e confirmaram sua presença como expositoras na feira que ocorrerá de 28 a 31 de agosto em Bento Gonçalves, em conjunto com a Movelsul Brasil.

A gestão ambiental

A FedEx contratou a gaúcha Ecossis Soluções ambientais com sede na Capital para desenvolver e auxiliar na coordenação e implementação de um sistema de gestão ambiental para as filiais de Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento e Uruguaiana. Ele inclui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), controle de pedidos de licenciamentos e condicionantes nas filiais.

Empreendedoras no Vale

Pela primeira vez o Vale dos Vinhedos, de Bento Gonçalves (RS), recebe o evento Inspirando Mulheres Empreendedoras, para tratar de temas relacionados ao empreendedorismo feminino. É de 16 a 20 deste mês no hotel Spa do Vinho e reunirá nomes como Eliane Davila, colíder da filial gaúcha do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que irá falar hoje sobre ESG, pauta obrigatória na agenda de qualquer empreendedora.

Brinquedos no Bourbon Ipiranga

O Bourbon Shopping Ipiranga conta com uma nova atração voltada especialmente para as crianças, a Toy Land. Localizado no 2º andar do empreendimento, o espaço possui uma seleção de brinquedos que vão garantir a diversão da gurizada, com piscina de bolinhas, pula-pula, escorregador, jogos eletrônicos no estilo fliperama e mini espaços que simulam lojas e casinhas. As atividades são voltadas para crianças de todas as idades. E seguem no shopping por tempo indeterminado.