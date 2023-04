Expansão e desafio da grife

O empresário Jorge Bischoff, CEO do Bischoff Group, natural de Igrejinha (RS), fará a partir das 18h de amanhã uma palestra no IBTeC, de Novo Hamburgo (RS) sobre os desafios e a expansão nos 20 anos da grife, "a trajetória de uma marca com alma", em evento híbrido que também pode ser assistido pelo Facebook ou Youtube. As inscrições, gratuitas e limitadas devem ser feitas com antecipação, pela plataforma Sympla. Bischoff, que é um dos mais reconhecidos designers de sapatos e bolsas do Brasil, mantém consolidada atuação no varejo, e está presente hoje em mais de 60 países.

Avanços e desafios

O cientista político e professor Fernando Schuler falou sobre avanços e desafios do País durante a reunião-almoço para convidados na CIC de Caxias do Sul para marcar os 40 anos de atividades da ZNA Advocacia. A propósito, o sócio-fundador, Zulmar Neves, está à frente da expansão do escritório, que abriu nova sede em Itajaí (SC) este ano.

É hora de retribuir

Ela sempre encorajou você. É hora de retribuir" - esse o mote da campanha do Dia das Mães deste ano da Picadilly (RS) de Igrejinha para reforçar o propósito da marca: seu compromisso com o encorajamento feminino. O objetivo é incentivar que filhos estimulem suas mães a viverem novas experiências, planos e sonhos para retribuir toda sua dedicação durante a maternidade.

Conexão Indústrias

O Projeto Conexão Indústrias de A&B do RS, do Sebrae RS, está levando as empresas Produtos Mais (Ivoti), Casa Bucco (Bento Gonçalves) e Extremo Sabor (Turuçu) à ExpoApras , que acontece até esta quarta-feira em Pinhais, no Paraná. É para que os empresários ampliem os negócios para além do Estado, em um dos principais polos do setor no Brasil.

Fritz & Frida fica

A Delly's, que comprou a Fröhlich no início de 2022, iniciou a substituição do antigo logotipo nos pontos de exposição da empresa em Ivoti. A mudança se refere só ao nome Fröhlich. As marcas exclusivas, lideradas pela Fritz & Frida, e que passaram a integrar o portfólio da Delly's, não só seguem sendo comercializadas, como também estão sendo vendidas em outros estados. Breve, o logo Delly's também será inserido nas embalagens dos produtos.

Tecnosenior cresce

A Tecnosenior de Porto Alegre faturou R$ 1 milhão em 2022 e projeta crescer 200% em 2023. Especializada no desenvolvimento de sistemas de chamadas de emergência, a empresa acaba de criar uma Skill (nome dado a aplicativos que rodam nos dispositivos Echo, tipo Alexa da Amazon) que ajuda a terceira idade no dia a dia dos casos de emergência. E espera elevar em 20% o faturamento só com a nova tecnologia.

Feira de panificação

Os empreendedores de Panificação, Food Service e Hotelaria do Sul do Brasil encontrarão de 09 a 11 de maio em um único evento os melhores fornecedores e distribuidores do mercado. É a Sulserve - Feira Profissional de Panificação, Food Service e Hotelaria que chega a sua 4ª edição, na Fenac, em NH. E estará aberta nos 3 dias das 13 às 20h.

Nova unidade da Tanac em Pelotas

No ano em que completa 75 anos, a Tanac de Montenegro (RS) - líder mundial na produção de extratos vegetais de Acácia Negra para tratamento de couros - inaugurou nova unidade em Pelotas onde realocou as unidades administrativas de Cristal, Piratini e Encruzilhada do Sul, e passa a centralizar todo o time de gestão e supervisão dos ativos florestais na metade sul do Estado. A nova unidade vai atuar para estimular a produção da Acácia Negra no RS, aumentando a área plantada em 7 mil hectares por ano.