Colheita automática da maçã

Uma startup gaúcha, a Autofarm de Bento Gonçalves, está empenhada em resolver um problema que muito recentemente esteve nas manchetes dos veículos de comunicação, mão-de-obra para colheita de frutas. A empresa trabalha em um equipamento para automatizar a colheita da maçã com possibilidade de aplicação a outras frutas similares. E já está na primeira fase de testes em campo do seu protótipo, que possui um robô e câmera 3D, para ser submetido a situações reais de funcionamento. O período da colheita da maçã é adequado para realizar as primeiras validações dos conceitos tecnológicos envolvidos, de acordo com Tobias Grazziotin, um dos fundadores da startup que lidera a iniciativa. A propósito, Veranópolis (RS) abriu neste fim de semana a 11ª edição da Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial (Femaçã).

Feira de gastronomia

O Centro de Eventos da Festa da Uva em Caxias do Sul (RS) recebe nesta segunda e terça-feira à tarde a 5ª feira de negócios do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da Região Uva e Vinho (ExpoSEGH), voltado só aos profissionais e alunos do setor. Estarão reunidos mais de 40 expositores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Na Arena do Conhecimento, haverá palestras e workshops.

Recuperar empresas

O advogado gaúcho Luiz Trindade será um dos professores do curso de Insolvência Empresarial que começa hoje e vai até quinta-feira (20) na universidade de Sevilha na Espanha, com a participação de renomados juristas da Espanha, Portugal e Brasil. Trindade fala sobre as questões tributárias da recuperação de empresas no Brasil e a transição fiscal. No encerramento fala o ministro Humberto do STJ que também abordará o crédito tributário na recuperação de empresas.

Loja Gang em Marau

Maior marca de roupa jovem do Sul do País, a Gang inaugurou quinta-feira passada sua loja em Marau (RS) com mix completo de produtos, destaque para as marcas parceiras como Nike, Adidas, Casio, Jeansport e Stanley e os serviços exclusivos, como o Cartão Gang, sem anuidade e parcelamento em até 5x sem juros. Com mais de 50 lojas no Rio Grade do Sul, e um e-commerce, ela integra junto com a Lojas Pompéia, o Grupo Lins Ferrão.

Nova tecnologia solar no RS

A OIW Solar lança em primeira mão no Rio Grande do Sul o microinversor com comunicador integrado, novidade da fabricante chinesa Hoymiles no Brasil. Mais compacto que as versões anteriores, torna a conexão muito mais eficiente, além de baratear o produto e facilitar a instalação. O lançamento será amanhã às 18h30, no Food Hall Dado Bier, quando representantes da OIW e da Hoymiles apresentam aos integradores - responsáveis pela execução dos projetos de energia solar - seus detalhes técnicos e vantagens.