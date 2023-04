Os seis anos da Flowork

A Flowork acaba de completar seis anos da sua primeira atividade em 2017. A comemoração da data e dos ótimos resultados alcançados acontece hoje no rooftop do Green Office Caixeiros, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde tudo começou com shows exclusivos para convidados, tendo à frente os sócios Daniel Pocztaruk, Daniel Goldsztein, Lourenço Paiva e Luis Napoleão. A empresa que iniciou operando só 500 metros quadrados, agora gerencia 7 mil metros quadrados distribuídos nas quatro unidades do coworking, duas em Porto Alegre e duas em Curitiba.

Coworking no mundo

Surgido há menos de 20 anos em São Francisco, EUA, o coworking (trabalhando junto) é um sucesso mundial. Tanto que há hoje aproximadamente 18.700 unidades ao redor do globo, segundo as últimas estatísticas conhecidas, 42% ocupadas por freelancers. E não são mais devido à pandemia que recomendava isolamento social. No Brasil, são 1.600 segundo a imobiliária Newmark.

O Tampinha Legal

Já está no ar a segunda edição do desafio "Tampinha Legal Amigo da Paralisia Cerebral", promovida em parceria com a Nestlé Health Science, para aumentar as arrecadações e visibilidade sobre o tema. No seu final, cinco entidades assistenciais serão contempladas com R$ 2 mil para compra de uma cadeira de rodas adaptada. Todas as entidades assistenciais que atendem pacientes com paralisia cerebral estão aptas a participar.

Agência Mãe de Deus

A Unicred Porto Alegre inaugura, na próxima terça-feira, as instalações da agência Mãe de Deus no andar térreo do Centro Clínico Mãe de Deus, comemorando 25 anos de atividades e com grandes resultados. São 1.500 cooperados, uma carteira de investimentos de R$ 140 milhões; carteira de crédito ultrapassando os R$ 50 milhões e um patrimônio de Previdência que supera os R$ 66 milhões.

A violação de marca

A grife francesa Hermès teve recente êxito em processo judicial contra o artista Mason Rothschild, pelo uso indevido da marca das famosas bolsas "MetaBirkins", nas obras de tokens não fungíveis (NFTs). "É um dos primeiros julgamentos sobre o tema, abrangendo violação de marca em função de tokens não fungíveis", alerta o presidente do grupo gaúcho Marpa, Valdomiro Soares.

Móveis gaúchos no salão de Milão

A Uultis, marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval de Dois Irmãos (RS), apresentará lançamentos entre 18 e 23 deste mês no 61º Salone del Mobile 2023, em Milão, na Itália, um dos principais eventos de design internacional do mundo. Os móveis carregam o DNA da marca, uma combinação de matéria-prima e design brasileiros. A participação da Uultis ocorre pelo Projeto Brazilian Furniture, promovido pela Abimóvel e Apex-Brasil.