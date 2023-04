Volta ao trabalho presencial

A pandemia trouxe um salto no número de vagas em sistema home office desde 2020 segundo a Luandre Soluções em RH. Mas, uma pesquisa recente aponta que das mais de 429 mil oportunidades abertas em 2022, somente 39,3 mil citam o trabalho remoto na descrição, o que corresponde a 9,16% do total. A pesquisa "O Futuro do Trabalho no Brasil", divulgada no ano passado, confirma que a maioria dos profissionais no país já voltou de alguma forma ao trabalho presencial - 25% vão ao escritório todos os dias e 56% adotaram o trabalho híbrido. Apenas 19% seguem de forma totalmente remota.

Ambiente de negócios

Referência em educação para líderes, o CnEx (Centro de Excelência Empresarial) promoverá às 18h desta quinta-feira no estande da Atitus Educação da Gramado Summit uma discussão sobre o papel dos dirigentes de empresas e organizações na transformação pela qual passa o ambiente de negócios, presente Daniel Ely, CTO das Empresas Randon de Caxias do Sul. O Cnex já qualificou mais de 8 mil empresários e executivos em 35 anos de atuação.

Boas Práticas Agrícolas

A Vinícola Aurora iniciou seu novo Programa de Boas Práticas Agrícolas junto aos 1,1 mil produtores de uva cooperados. Até o dia 19, os viticultores participarão de treinamentos e rotinas de conscientização sobre direitos humanos e trabalhistas. Até o fim do ano, o cronograma prevê ainda vistorias técnicas, adequação das condições e auditorias independentes. O programa pretende adequar cada vez mais as propriedades familiares às práticas internacionais de trabalho seguro e ambientalmente responsável.

No Dia da Criatividade

A CIC de Caxias do Sul (RS) comemora às 19h do dia 19 deste mês no auditório da entidade, por meio de seu Núcleo de Negócios Criativos, o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. É com a palestra do pesquisador Jorge Piqué apresentando o case Distrito Criativo de Porto Alegre. Piqué é professor, gestor universitário e diretor na UrbsNova, Agência de Design Social e Inovação, vencedor do Prêmio Brasil Criativo 2023.

Frumar compra Komdelli

A Frumar, de São Leopoldo (RS), empresa de importação e distribuição de pescados com foco no atendimento ao segmento de food service no sul e sudeste do Brasil, anunciou a aquisição da Komdelli (Tijucas/SC), unidade operacional do grupo Komlog. Juntas, elas formarão uma das cinco maiores empresas de processamento e distribuição de pescados do Brasil, com aproximadamente 10% de market share no segmento de salmão. O negócio, avaliado em mais de R$ 50 milhões, ampliará a capacidade produtiva da Frumar em 10 vezes, para mais de 800 toneladas de pescados por mês.

SindTur de Gramado

O SindTur Serra Gaúcha de Gramado está ampliando o convênio com o Círculo Saúde e neste mês seus associados terão 70% de desconto na primeira mensalidade. Além disso, o Plano Empresarial terá outras condições exclusivas como a isenção de taxas de inscrição e as consultas e exames simples não terão carência no atendimento.

A telemedicina no mercado pet

A primeira plataforma de orientação veterinária lançada após a regulamentação da telemedicina, estará presente na Gramado Summit. A partir desta quarta-feira até sexta-feira o TioChico estará no evento apresentando essa nova tendência para o mercado pet: acompanhamento veterinário online, 24h por dia, 7 dias por semana. A equipe da startup contará com o time de marketing e com a responsável técnica. "O conceito do TioChico é ser um "veterinário de bolso" de confiança", explica a médica veterinária responsável Fernanda Loss.