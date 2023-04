O Festival do Churrasco

Os amantes do bom churrasco estarão com todas as atenções voltadas para Porto Alegre no dia 22 deste mês. É a Expochurrasco, Festival Internacional do Churrasco no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Será um evento com gastronomia, informação, cultura, música, entretenimento e negócios, reunindo todo o ecossistema que envolve o churrasco. Sua organização é da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac) e reunirá renomados chefs e assadores em 40 estações com 7 horas de "open food" das 12h às 19h.

Carne canadense estreia

A Friboi, empresa da JBS líder no segmento de carne bovina no Brasil, realizou a primeira importação da história de carne canadense pelo Brasil. Ela viabiliza a estreia de duas novas marcas premium da JBS Canada no mercado brasileiro: a Canadian Diamond Black Angus e a Canadian Diamond Beef. Os novos produtos serão comercializados pela Friboi, com Centro de Distribuição em Nova Santa Rita, para clientes no varejo e no food service.

7ª Congresso trabalhista

Reforma trabalhista, negociações coletivas e os acordos extrajudiciais na Justiça do Trabalho são temas do 7ª Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho, a ser realizado pela Fecomércio-RS entre os dias 13 e 15 deste mês, em uma série de painéis voltados a empresários, advogados, estudantes e líderes sindicais. Será na sede da Associação dos Amigos da Praia de Torres (RS).

Banco de dados LiteDB

O banco de dados não relacional (NoSQL) e open source LiteDB criado pelo gaúcho Mauricio David da Numeria Informática, para solucionar algumas demandas pessoais, acaba de superar os 10 milhões de downloads, conforme o site nuget.org. Eles foram feitos por pequenos e médios negócios, instituições governamentais a multinacionais.

Planne startup turismo

A Planne, startup que desenvolve soluções em e-commerce para o turismo, triplicou seu faturamento no primeiro trimestre sobre igual período de 2022. Até o fim do ano, a projeção é de crescimento acima de 175% em transações realizadas nas plataformas desenvolvidas pela Planne. Em 2022, os valores transacionados através da startup totalizaram mais de R$ 50 milhões, incluindo compra de ingressos para parques e reservas em restaurantes temáticos.

Casacor RS começa dia 18 de agosto

A próxima edição da Casacor RS já tem data e local marcados: de 18 de agosto a 15 de outubro, o público poderá conhecer os ambientes concebidos na residência que ocupa o número 735 da rua Carlos Trein Filho, no bairro Bela Vista. Sob o tema Corpo & Morada, neste ano, a mostra irá reacender o prazer de viver em uma casa, experiência que proporciona aconchego e tranquilidade mesmo em grande metrópole, e levará inspiração a todos que buscam mais qualidade de vida.