Seguro auto mais rápido

A Inteligência Artificial (IA) vem revolucionando o mundo e deixando a vida das pessoas menos complicada. No mercado de seguros, essa inovação é sinônimo de autonomia e agilidade até nos momentos mais difíceis. Na Youse Seguros, 40% das vistorias já são feitas digitalmente pelo próprio cliente, com Inteligência Artificial fazendo avaliação e orçamento, e registradas também 70% das autorizações de sinistros de perda parcial. Após um acidente, o cliente tira fotos do carro danificado com o celular e as envia para Youse. A IA analisa as imagens e garante autorizações mais rápidas, sem necessidade de vistoria presencial em oficina.

Aumento de 6% do PIB

O investimento em inteligência artificial no chão de fábrica da indústria de manufatura no Brasil poderia incrementar o PIB brasileiro em quase 6%, segundo Reginaldo Rodrigues, CEO da Cogtive, com base em estudos de mercado e na própria empresa. Sua aplicação nos processos produtivos da chamada transformação para a indústria 4.0, acelera processos, combate falhas e desperdícios, elimina capacidade ociosa e preenche a capacidade oculta, isto é, o potencial de produção ignorado pela própria empresa.

Tem eleições no Sergs

Estão abertas até 28 deste mês as inscrições de chapas concorrentes às eleições na Sociedade de Engenharia do RS (Sergs), para presidente, 1º e 2º vice-presidentes, renovação de um terço do Conselho Deliberativo e renovação integral do Conselho Fiscal. As eleições serão realizadas durante Assembleia Geral agendada para 24 de maio.

Pisa das uvas Jolimont

Após o sucesso de público alcançado na última temporada de pisa das uvas, realizada de 13 de janeiro a 19 de março, a experiência de esmagar a fruta com os pés descalços dentro de barris, passou a ser uma atração permanente na Jolimont de Canela (RS) com sessões diárias o ano todo. Criado há 150 anos por produtores de vinhos e de sucos para celebrar os resultados das safras, o ritual ao longo do tempo tornou-se uma festa cultural, que valoriza as origens italianas e simboliza a alegria em épocas de colheita.

Mais um supermercado

O público do litoral norte gaúcho contou neste feriadão com um novo Asun Supermercados, no Centro de Tramandaí, junto ao antigo prédio do Leve Mais Atacado - marca de atacado que também pertence ao Grupo. De acordo com a direção do grupo, o processo de transição tem como objetivo qualificar a loja com variedade, qualidade e preços acessíveis.

Novidades da Soprano

A Soprano de Farroupilha (RS) participa entre 11 e 14 deste mês da 27ª edição da Feicon, feira do mercado de construção civil e arquitetura do Brasil e de toda América Latina no São Paulo Expo (SP) com um estande de 280 m². Entre novidades e lançamentos estão as Fechaduras Digitais FEB 505, Fechadura Art Collection e produtos de autosserviço, além da Tomada tipo USB-C, Plugues Residenciais, Relés de Automação, Caixa de Proteção Installbox, Conectores de Emenda e Interruptores e Tomadas.

Produção de azeitonas em 10 anos

A Costi Olivos, de Caçapava do Sul, especializada na produção de azeites de oliva, produziu em 10 anos até agora 181.932 kg de azeitonas. Só na colheita deste ano, encerrada no final de março, foram 40.629 kg de azeitonas, numa área de 6,25 hectares, gerando um rendimento médio de 13,7 quilos de azeitonas por planta. "Nas últimas três safras, a média de azeitonas produzidas pela Costi Olivos é de 5.878 kg de frutas por hectare", ressalta, satisfeito, o extensionista e assistente técnico regional da Emater/RS de Bagé, Edison Luis Dorneles.