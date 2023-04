Páscoa na rede Boulevard

O Boulevard Assis Brasil e o Boulevard Laçador de Porto Alegre irão realizar atividades gratuitas que vão deixar a Páscoa da criançada ainda mais doce e divertida. No sábado e domingo à tarde, dias 08 e 09 de abril, as crianças poderão participar de atividades como oficinas de confecção de orelhas de coelho, decoração de ovinhos, pinturinhas de rosto temática e ainda fazer parte de uma brincadeira de caça aos ovos de chocolate. Os pequenos também contarão com a visita do Coelho da Páscoa, que estará disponível para tirar fotos e dançar com a criançada, que poderá imitar os passos de dança do coelhinho.

Na cozinha do coelho

Hoje é o último dia para participar do Mini Chef DeCacau! O projeto Mini DeCacau Chef acontece na Casa dos Coelhos, junto à DeCacau Store Caxias do Sul. Com turmas divididas em até oito crianças por vez, as atividades são realizadas de 30 em 30 minutos.

Fábrica de chocolates

Figurar entre as cinco maiores indústrias de chocolates do Brasil até 2027 é o objetivo da DeCacau, marca com mais de 30 anos de experiência em chocolates. Faturando R$ 65 milhões em 2022, a DeCacau projeta R$ 80 milhões na venda de chocolates a granel e no varejo para 2023, produzidos com matérias-primas selecionadas e certificação de fazendas da Bahia, aumento de 25%.

Os sabores de Páscoa

A Páscoa já é tudo de bom, mais ainda com sabores dedicados ao momento. A Zero Zero Pizzeria Napoletana criou, junto com a Maju Doces Gourmet, um sabor especial de brigadeiro disponível para pedidos no domingo de Páscoa. A Zero Zero está nos aplicativos IFood, Rappi, Goomer e fica localizada no Moinhos de Vento na Rua Marques do Herval, em Porto Alegre.

Arquitetura de Terroir

A arquiteta Vanja Hertcert fala às 19h 30m desta quinta-feira sobre arquitetura para uma enologia de excelência no Brasil de Vinhos Recebe. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas acessando o canal do Brasil de Vinhos no YouTube. Vanja é uma das arquitetas mais requisitadas pelos produtores de vinho no Brasil.

Expansão do Garupa

Um dos maiores aplicativos de mobilidade urbana do Brasil dá seguimento ao plano de expansão da marca. É da empresa gaúcha Garupa, que atua em mais de 700 municípios, de 19 estados do Brasil, 130 franquias e e atualmente conta com mais de 60 mil motoristas parceiros. Como forma de ampliar a visibilidade de suas ações e expandir a marca, passa a ser atendido na comunicação pela empresa Camejo Comunicação.

Mais São Pietro Saúde

Grupo São Pietro Saúde inaugurou em março mais uma unidade no Vale do Sinos, em São Leopoldo. O novo Uro & Oftalmo Center se localiza na Borges de Medeiros e seu atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 18h, para consultas particulares e de convênios. Além disso, quem usar os serviços em qualquer unidade do grupo estará amparado pelo Hospital Banco de Olhos, referência em oftalmologia, e Prime Day Hospital para os serviços de urologia.

Rede Swan de Hotéis 30 anos

Perto de completar 30 anos, a Rede Swan de Hotéis de Novo Hamburgo tem entre seus planos abrir este ano mais uma unidade em Portugal, onde já opera em Sintra. Trata-se de um empreendimento voltado ao long term rental (moradias temporárias) com 10 aptos em Lisboa e outro com 9 suítes em Sintra. A expansão em 2024 vai focar na linha lifestyle com as marcas Swan Generation e Swan Design Hotel, seja por gestão integral da rede, seja no formato multipropriedade, seja em parcerias/collabs. No Brasil, a rede tem unidades em Novo Hamburgo, Porto Alegre, Caxias do Sul, Rio Grande e Canela.