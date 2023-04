Sapatos e cerveja artesanal

Uma das principais promoções de calçados e roupas da região está prestes a começar: de 6 a 16 de abril, das 10h às 21h, a Loucura por Sapatos ocupará os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS). Em paralelo, acontecerá o tradicional Festival de Cervejas Artesanais, reunindo novidades do universo cervejeiro. Para estas edições da Loucura e do Festival, a projeção da Fenac é reunir um público superior a 90 mil pessoas durante os 11 dias. A Fenac oferece um ambiente totalmente climatizado e com amplo estacionamento, contando com Praça de Alimentação e Espaço Kids com recreação, tornando os eventos um passeio para toda a família.

O Pacto global da água

A Braskem esteve presente na Conferência da Água 2023 da ONU, em Nova York, e, junto com 50 das maiores companhias do mundo, aderiu ao "Open Call for Water Action". O setor privado foi chamado a se engajar na busca por resoluções para a crise global da água e iniciativas para o avanço do ODS 6, garantindo o acesso à água e ao saneamento para todos.

Assessor de investimento

Buscando a formação de novos assessores de investimento, a empresa gaúcha TopInvest de Caxias do Sul está oferecendo, em parceria com a XP Educação, 200 bolsas integrais para um curso preparatório para a importante certificação Ancord. Não é necessária qualquer experiência prévia — seja curricular ou profissional. As inscrições para o processo seletivo vão até esta sexta-feira.

Contra organoclorados

A Sapotec de Porto Alegre está fazendo um trabalho pioneiro no Rio Grande do Sul de detecção de contaminação de áreas por organoclorados com técnica e equipamento trazidos da Alemanha. Ele é fundamental antes da construção de prédios, loteamentos, indústrias, etc., porque a substância se mantém nas profundezas indefinidamente, liberando gases e contaminando o ar na superfície.

Pequenos exportadores

Os pequenos negócios representam 40,8% dos exportadores nacionais, segundo levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Sebrae. Eles mostram que 11,4 mil microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas exportaram, juntos, US$ 3,2 bilhões em 2022.

Aurora a mais lembrada e preferida

A Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, subiu ao palco do Marcas de Quem Decide do JC e foi homenageada entre as mais lembradas e preferidas pelos consumidores gaúchos, o que já ocorre desde 2005. Pelo sétimo ano consecutivo da pesquisa, a empresa figurou no topo da lista na categoria de vinhos e, neste ano, de forma inédita, como primeira colocada em sucos de frutas. A 25ª edição do estudo também apontou a empresa entre as cinco preferidas em espumantes e no segmento de cooperativa agrícola.