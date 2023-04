Terminam hoje as inscrições para Startup Garage, um Programa de Modelagem de Negócio do Tecnopuc que dá orientações e suporte necessários para que empreendedores desenvolvam seus projetos da melhor maneira possível. Neste ano, o evento será online e acontece entre o dia 10 de abril e 11 de junho. Podem participar estudantes de graduação e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), colaboradores e ex-alunos, mas é necessário que ao menos uma pessoa tenha algum vínculo com a instituição. Nos encontros serão trabalhadas temáticas relacionadas ao mercado, tecnologia, gestão, capital e perfil empreendedor. Inscrições no site pucrs.br/garage.

Rede de clínicas populares

A maior rede de clínicas populares do Brasil, AmorSaúde, com matriz em Ribeirão Preto (SP), que atua em sistema de franquias, alcançou nos dois primeiros meses deste ano a marca de 414 unidades abertas e pretende mais do que dobrar esse número até o final de 2024, ultrapassando mil clínicas em todo o Brasil. Os objetivos principais são aumentar a capilaridade da empresa nacionalmente, e também investir na expansão internacional - hoje já há 13 unidades da AmorSaúde na Colômbia.

Vendas da Bibi ao Exterior

Com recorde histórico de faturamento em 2022, a Calçados Bibi obteve bons números também nas exportações. Comparados com 2021, os envios de produtos ao exterior tiveram alta de 27,4% no ano passado. Presente em mais de 60 países nos cinco continentes, cerca de 22% dos 2,6 milhões de pares de calçados produzidos em Parobé (RS) e Cruz das Almas (BA) destinados para a exportação, a empresa prevê um incremento de faturamento em dólares de 17,5% para 2023.

Favela na Gramado Summit

Pela primeira vez em um evento de tecnologia e inovação no Brasil, haverá um palco que dará voz à favela. A Gramado Summit irá trazer na edição deste ano o Palco da Quebrada. Entre os dias 12 e 14 deste mês, em Gramado, na curadoria do Instituto Ascendendo Mentes, o novo espaço do evento apresentará cases de empreendedorismo social com o objetivo de revelar exemplos que podem inovar e transformar realidades. "A favela é a maior startup do Brasil", afirma Edu Lyra, reconhecido como o maior empreendedor social do mundo.

Consumidores residenciais

Consumidores com energia solar em residências lideram o uso da tecnologia em telhados e terrenos pequenos no Brasil e já investiram cerca de R$ 40 bilhões neste sistema. Os painéis fotovoltaicos no topo das casas possuem 7,6 gigawatts (GW) de potência instalada, que representam 48% de toda a capacidade operacional da geração própria no País, segundo a Absolar. Seguem depois deles no ranking as pequenas empresas do comércio e serviços (11,3%), consumidores rurais (8,0%), indústrias (1,7%) e governo (0,3%). A tecnologia solar fotovoltaica já está presente em cerca de 5,5 mil municípios e em todos os estados brasileiros.

Caça aos ovos de Páscoa em Gramado

O Garden Park em Gramado promove caça aos ovos de Páscoa, uma experiência lúdica para toda a família celebrar a data, no sábado, dia 8 de abril, das 15h às 17h. As crianças vão se divertir procurando ovos de feltro espalhados pelo jardim e, depois, poderão trocá-los por ovos de chocolate na Prawer Café, localizada dentro do empreendimento. Além disso, os pequenos terão a oportunidade de conhecer coelhos de verdade em um cercadinho, devidamente orientados por uma recreacionista. Localizado na Linha 28 em Gramado, o local é um jardim inspirado em parques europeus e canadenses, em meio a uma extensa área verde equivalente a 14 campos de futebol 138 mil metros quadrados.