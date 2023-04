Moradia, trabalho e lazer

A Rio Novo Incorporações inaugurou o showroom de seu novo empreendimento, o YZY, que está com obras a todo vapor próximo à Pucrs e tem como público principal os estudantes. O decorado, um completo studio de 44 m2 com churrasqueira, é assinado pela INN Arquitetura. Ainda haverá plantas de 49 e 58 m2. Com o conceito de morar, trabalhar e se divertir no mesmo local, o empreendimento contará com grandes áreas de convivência compartilhadas como academia, lavanderia, coworking, minimercado e carregadores para carros elétricos. A obra gera 1,6 mil empregos diretos e indiretos e tem Valor Geral de Vendas estimado em R$ 180 milhões.

Uma produção recorde

A Razor, de Passo Fundo, começou 2023 a todo vapor. A empresa, que fornece PCs de alta performance para gigantes como Petrobras, Itaú e Samsung, registrou crescimento de 379% na produção de máquinas apenas em fevereiro, na comparação com o número de todo o primeiro trimestre do ano passado. Para este ano, a startup prevê dobrar o faturamento em relação a 2022, além de ingressar em novos segmentos, como o de notebooks.

As novas lentes Zeiss

Disponíveis em todas as lojas Zeiss Vision Center e principais óticas do País, as novas lentes Zeiss PhotoFusion X oferecem proteção contra a luz azul nociva e máxima eficácia no bloqueio de raios UV em ambiente externo e interno. A nova tecnologia também tem a capacidade de escurecer até atingir igual nível de proteção dos óculos de sol e clarear até duas vezes e meia mais rápido do que outras marcas similares, devido a um novo corante muito eficiente na reação às mudanças de luminosidade.

Negociação de débitos

A Fecomércio-RS em parceria com CRC e Sescon-RS promove nesta quarta-feira uma manhã de muita troca de informações e orientações sobre possibilidades de negociação de débitos com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Procuradoria Geral do Estado (PGE). É o Fecomércio-RS Debate, que nesta edição de 2023 colocará em pauta a "Negociação de débitos com o Estado" com um time de painelistas de muita expertise no assunto. Inscrições são gratuitas.

Aeromóvel no aeroporto de Guarulhos

Está programada para o primeiro trimestre de 2024 a entrega da ligação por aeromóvel entre a linha 13 do metrô de superfície de São Paulo (CPTM) e os terminais do aeroporto de Cumbica em Guarulhos, uma antiga aspiração dos paulistas, segundo o diretor do consórcio Aeron, Marcus Coester. Atualmente quem quiser ir ao aeroporto de trem tem que desembarcar na estação final da linha 13 e pegar um ônibus até os terminais, distantes 2,7 quilômetros. Os dois trens da nova linha do aeromóvel terão capacidade de transportar até 450 pessoas por viagem, com 8 portas laterais. É um novo conforto que o passageiro terá.