A saída para o Pacífico

O Brasil poderá enfim concretizar uma aspiração secular, a saída para o Oceano Pacífico, com o Corredor Bioceânico. É por rodovia terrestre, mais de 2 mil quilômetros e iniciativa conjunta com o Paraguai, Argentina e Chile, segundo a revista Exame. A rota irá ligar o Atlântico ao Pacífico saindo do Porto de Santos, em São Paulo, ao polo portuário do norte do Chile. Faltam dois trechos no Paraguai, um em construção na fronteira com o Brasil e outro licitado perto da Argentina.

Uma corrida de rua

Porto Alegre receberá neste domingo uma corrida de rua com foco na preservação ambiental: a Go Green Eco Race, da Braskem, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Três mil corredores devem participar. No percurso, estarão coletores de materiais recicláveis, lonas e estruturas de madeira e alumínio reutilizáveis. O material coletado irá para cooperativas da Capital.

Manual Simplast-RS

Após publicar 10 livros, 9 sobre gestão empresarial, um sobre Mercosul e um de ficção, pronto para impressão, o consultor empresarial Gilberto Mosmann acaba de lançar um novo. É o "Manual Sinplast-RS Simplificado de Gestão Empresarial", cujos direitos autorais ele doou ao Sinplast-RS em comemoração aos 40 anos do sindicato. O livro não é vendável, mas quem o solicitar receberá um sem custo (Informações pelo WhatsApp 51 90183-7822).

Acelerando expansão

A gaúcha VANT Group, que traz soluções em Consultoria, Tecnologia, Brands e Compliance, iniciou 2023 de olho na expansão nacional do seu modelo de negócio associativista. Resultado de 10 anos atuando com gestão e expansão empresarial, e de 25 anos do CEO, Júlio Augusto da Rocha, com Franchising. A estratégia é ampliar o impacto com a Rede de Consultores Associados pelo País. Além de acelerar seu crescimento junto ao agronegócio.

Novidades da Stihl

A Stihl, de São Leopoldo (RS), líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, apresentará na Tecnoshow Comigo 2023 - que ocorre até esta sexta-feira, em Rio Verde (GO), considerada a grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro -, uma nova categoria de produtos. São dois modelos de motocultivadores que otimizam o trabalho dos produtores no campo. Eles viabilizam a preparação de diferentes tipos de solo de forma fácil, versátil e ergonômica.

Melnick no South Summit Brazil

A Melnick, uma das maiores construtoras e incorporadoras da região Sul, está presente no South Summit Brazil 2023, que se encerra nesta sexta, com um estande em formato geodésico, localizado logo na entrada do festival. O espaço destaca as últimas novidades da companhia no ambiente digital e de inovação.