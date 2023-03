O Mr. Estoque Online

Lançado no início da pandemia de Covid-19, o Mr. Estoque, primeiro atacadista totalmente online do Estado, chegou, agora em março, ao seu terceiro ano de operação com resultados consistentes. Em 2022, ele registrou 93% de crescimento no faturamento, com mais de 350 mil usuários na plataforma e 21% de taxa de conversão. E realizou 160 mil pedidos, expansão de 26% em relação ao período anterior. A plataforma conta com 6 mil itens em categorias como alimentos, congelados e resfriados, bebidas, cuidado pessoal, limpeza, bazar e segmento pet.

O RS vira Summit

Depois do sucesso que está sendo o South Summit Brazil em Porto Alegre, nos três dias finais de março, é a vez da Gramado Summit, também de três dias, duas semanas depois, de 12 a 14 de abril. Ou seja, o Rio Grande do Sul se transforma em summit - cume - na reflexão e conexão com a inovação. E em grande estilo. O Summit na Capital tem 8 palcos de programas simultâneos e 900 palestrantes. Gramado terá 7 palcos de conteúdo simultâneo e 200 palestrantes.

O Caminho de Hans

O primeiro curta-metragem brasileiro sobre cooperativismo será exibido gratuitamente para as comunidades de São Leopoldo, Feliz, Linha Nova e Santa Maria do Herval em abril, começando no dia 12, em Feliz, na sequência da programação para disseminar a história e os princípios do cooperativismo. É o filme "O Caminho de Hans", alusivo às comemorações dos 120 anos da Sicredi Pioneira de Nova Petrópolis.

Troca de lâmpadas

A CEEE Grupo Equatorial Energia está com o projeto E Economia no Centro Histórico em Porto Alegre. É para a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por outras novas, de LED, mais econômicas. Será no Rua da Praia Shopping, e começou ontem, se estendendo até esta sexta-feira, sempre das 10h às 17h. Serão trocadas até 5 lâmpadas por cliente, identificado pelo CPF e conta de energia.

Tempo para impostos

Com um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, as empresas brasileiras gastam mais de 1,5 mil horas por ano só para pagar impostos, ante a média mundial de 200. O dado está na pesquisa Doing Business, do Banco Mundial, e reacende a importância de uma reforma tributária que, além de reduzir a carga, possa simplificar o sistema.

A entrega de chaves

A Eccel Incorporadora entrega nesta quarta e quinta-feira um empreendimento conceitual que irá valorizar a área mais nobre de Caxias do Sul, o coração do bairro Exposição. É o Quinta São Luiz, que contempla todos os atrativos de comodidade, sofisticação e conforto que o mercado exige, além dos clientes que atestam a confiança e sua solidez.

Energias renováveis

Empresas que investem em energias renováveis podem reduzir os gastos com energia elétrica em até 95%, segundo a CNI. Atualmente, existem mais de cem linhas de financiamento para projetos com energias renováveis. Entre as alternativas há possibilidades de crédito com taxas de juros que começam em 0,74% ao mês, carência de três meses e prazos de até 10 anos.

Parrillas uruguaias no Pampa

A rede Pampa Burger, marca tradicional de hambúrgueres de Porto Alegre, inaugura sua primeira loja especializada em parrillas uruguaias, o Pampa. A loja modelo, da avenida Assis Brasil, estreia um novo formato da marca, que oferece um cardápio especializado em carnes assadas na brasa, com opções de entradas, pratos principais, sobremesas, além de drinks e chopes. O formato de parrilla deve ser levado para outras unidades, com projeto de que a nova identidade seja totalmente adotada também na loja da avenida Ipiranga até o final de 2023.