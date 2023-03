A Ducatti Engenharia, de Porto Alegre, que atua há 35 anos na construção civil, irá realizar as edificações do Complexo do Cristo Protetor, em Encantado (RS), a partir de abril, investimento de R$ 15 milhões e entrega prevista para novembro deste ano. O local junto ao Cristo terá uma capela de vidro, o caminho dos Salmos - trajeto que demarcará o ponto chave da peregrinação, com citações dos respectivos salmos da Bíblia - uma fonte com 13 jatos de água representando Jesus e os apóstolos, além de lojas, praça de alimentação, sanitários e ambulatório.

A regularização fundiária

A espera de mais de 30 anos chegou ao fim para centenas de famílias do loteamento Santa Rita, de Butiá (RS), na última segunda-feira. Através do Programa Municipal de Regularização Fundiária, a Prefeitura local entregou 112 matrículas de propriedade definitiva. O ato aconteceu na Associação de Moradores do bairro e simbolizou a conclusão do projeto piloto realizado em 10 meses.

Tecnologia na palma da mão

Chega a 85% o uso da tecnologia Power BI para a base de clientes da consultoria Milanezi & Rodrigues, especializada em gestão financeira no RS. O software ajuda a acompanhar as finanças dos clientes na palma da mão, indicado por isso a quem tem mais empresas. A M&R apresentou balanço onde gerencia hoje mais de 100 empresas de ativos em carteira de R$ 1 bilhão de recursos sob gestão.

O Magno Moinhos de Vento

Planejado para promover bem-estar e qualidade de vida para o público sênior, o empreendimento da ABF Developments, Magno Moinhos de Vento, passou a contar com parceria de crédito imobiliário do Banco ABC, especializado em investimentos com segurança. Junto ao Banco do Brasil e à Caixa, o Banco ABC garante ainda mais garantia e tranquilidade aos futuros moradores, além de reforçar a valorização e consistência da ABF.

Rede de franquias de escolas

A Luminova, rede de franquias de escolas de educação básica do Grupo SEB - Sistema Educacional Brasileiro, anuncia expansão na região sul. A expectativa é vender mais de 30 operações nos próximos dois anos. "Nosso plano de expansão prevê o aumento da oferta de ensino básico, dada a ausência de opções para as classes B e C", explica Victor Hugo Santana, diretor geral da rede de escolas.

Comitiva Ancham ao South Summit

A comitiva empresarial organizada pela Amcham Porto Alegre está trazendo ao Estado 80 executivos de 10 diferentes regiões do País. Além de acompanhar o South Summit 2023, a delegação participará de encontros com executivos gaúchos e startups a partir de hoje, quando inicia o evento. "Buscamos estabelecer novas parcerias e negócios. Atuamos para conectar o RS ao Brasil", destaca o diretor executivo de inovação e novos negócios, Marcelo Rodrigues.