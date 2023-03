Jovens empreendedores

A Compor Empreendimentos, de Porto Alegre, fundada em 2020 pelos jovens irmãos Barbara Remussi, arquiteta, 29 anos, e Frederico Remussi, engenheiro civil, 27 anos, está com três residenciais em elaboração. Já em construção, o Vicco, primeiro prédio da empresa, no Bairro Rio Branco, projeta um VGV de R$ 21 milhões, além da geração de 120 empregos diretos. Com 12 andares, o edifício terá 16 apartamentos, todos de sacada e churrasqueira. Os sócios-fundadores da incorporadora, que tem em seu DNA a arquitetura feita com pessoas e para pessoas, são filhos de Luz Marina Remussi e Valdomiro Remussi, ex-proprietários da Brinox, de Caxias do Sul.

O bom uso de dados

O bom uso de dados pelas companhias maduras gera maiores benefícios, segundo pesquisa da BMC Software, líder global em soluções de software para empresas digitais autônomas, realizada pela S&P Global Market Intelligence, em 2022. Para 55% das companhias analisadas, o investimento impacta positivamente na satisfação de clientes, enquanto que para 68% o impacto positivo é no aumento dos lucros. Para chegar a estes percentuais, foram entrevistadas mais de 1100 empresas em 11 países do mundo.

O WhatsApp

A comunicação por meio de aplicativos como o WhatsApp é rotina hoje tanto na vida pessoal como profissional. Diante disso, a empresa pode ler as mensagens de WhatsApp de um empregado? Segunda a advogada Flaviana Moreira Garcia, do escritório Moreira Garcia, dependendo do contexto, ela não pode tomar decisões de âmbito jurídico baseadas nas informações obtidas por aplicativo. Além disso, a LGPD protege os dados pessoais do indivíduo.

Aluguéis comerciais

A Auxiliadora Predial prevê descontos de até 50% no valor de aluguéis de imóveis comerciais a partir da ação "Temporada Corporate". Até 31 deste mês, a empresa busca incentivar as movimentações no segmento em Porto Alegre e acredita que o início de ano é um período propício para organizar uma nova estrutura e conseguir realizar todo processo de benfeitorias necessárias para os negócios.

O Pantanal na Time

O Pantanal foi eleito, recentemente, um dos 50 melhores destinos do mundo para se visitar em 2023 pela revista norte-americana Time. Ela destaca que a maior área alagada tropical do planeta é "um labirinto de rios, pastagens e ilhas onde as pessoas e a vida selvagem prosperam". É para lá que a jornalista gaúcha Tati Feldens está viajando em continuidade a um projeto de construção de Rota Gastronômica Pantaneira junto com o chef Paulo Machado, profundo conhecedor da gastronomia local, e Moacir Sobral, professor de Gastronomia da UFRJ, em parceria com o Sebrae |MS e a FundTur|MS.

Nova fábrica de lácteos

Após 22 anos de atuação na captação de leite e na indústria, a Laticínios Deale, associada do Sindilat/RS, inaugura, neste sábado, sua primeira filial de produção no município de Aratiba. Com capacidade para 250 mil litros ao dia, a nova fábrica foi instalada na Linha Liso. Desde outubro de 2022 em operação, a unidade é focada em queijos finos, além de nata e creme.

Bairros mais procurados na Capital

O Menino Deus e o Centro Histórico estão no topo do ranking dos 10 bairros mais procurados para a compra de um imóvel em Porto Alegre. É o que mostra um levantamento inédito da startup imobiliária Loft. Juntas, as duas regiões responderam por quase 15% das buscas realizadas nos últimos 90 dias no marketplace da proptech. Os outros bairros mais procurados são: Petrópolis, Santana, Cidade Baixa, Auxiliadora, Bom Fim, Higienópolis, Bela Vista e Tristeza.