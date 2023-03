O sucesso da primeira edição da campanha de fidelização do programa Iguatemi One levou a Rede Iguatemi a fechar parceria de exclusividade com a holandesa L - founders of loyalty, empresa dedicada a soluções de fidelidade, comandada pela brasiliense Beatriz Ramos, que desenvolveu toda a engenharia de inteligência da ação. A campanha foi iniciada semana passada no Praia de Belas Shopping e mais 12 shoppings da Rede Iguatemi. Na primeira edição, em 2022, a campanha Collections aumentou em 15% a base de novos clientes captados para o programa de relacionamento, com os shoppings participantes registrando aumento superior a 16% no valor médio das compras individuais.

A gastronomia e hotelaria

O Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da Região Uva e Vinho promoverá nos dias 17 e 18 de abril, em Caxias do Sul, a quinta edição de sua feira profissional de negócios, a ExpoSEGH. Este ano, o evento volta repaginado, com novo nome e ampliado para dois dias. E reunirá expositores das áreas de tecnologia e software, equipamentos, serviços e produtos voltados para os setores de gastronomia, hotelaria e turismo. Também promoverá conhecimento através de palestras e workshops.

Reforma tributária na mesa

O economista Marcelo Portugal estará no Instituto Ling para discutir uma das prioridades do governo neste ano: a reforma tributária. Será em curso de três encontros, que ocorrem nos dias 11 e 18 de maio e 1º de junho, sempre nas quintas-feiras às 19h. Ele falará de maneira objetiva para quem já tem ou não algum conhecimento sobre o assunto. E durante as aulas mostrará a evolução da carga tributária, que hoje representa 33% do PIB.

Retenção de talentos em TI

A advogada Patrícia Mota Alves, sócia da área trabalhista do Souto Correa, será uma das painelistas da segunda edição do South Summit Brazil, que acontece de 29 a 31 de março, nos Armazéns do Cais Mauá, em Porto Alegre. Ela irá debater, no último dia do evento, as estratégias para retenção de talentos na área de tecnologia. O evento conta com o apoio institucional do Souto Correa.

Sucesso gaúcho em calçado infantil

Com mais de 70 anos de história, Calçados Bibi de Parobé completa 15 anos no franchising, onde conquistou neste mês o Selo de Excelência, categoria máster, atuando com forte presença no Brasil e na América Latina, em mais de 70 países. A rede é composta atualmente por mais de 150 lojas, sendo 18 fora do Brasil, um e-commerce próprio, e está presente em mais de 3,5 mil multimarcas no Brasil. A marca conta com uma fábrica em Parobé (RS) e outra em Cruz das Almas (BA), que empregam juntas 1,1 mil funcionários. Para este ano, a Bibi almeja a abertura de 26 pontos de venda, sendo 16 no Brasil e 10 no exterior.