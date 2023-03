Expansão do carro elétrico

As vendas de veículos elétricos no Brasil serão impulsionadas a partir de 2027 e, até 2040, quando a frota elétrica deverá superar a casa dos 35 milhões de veículos, representando 14% da demanda do Brasil. Este é um dos resultados da edição das projeções sobre Eletrificação Veicular realizada pela Strategy&, consultoria estratégica da PwC Brasil. Mas, a disponibilidade de modelos elétricos, especialmente os comerciais, e de infraestrutura de carregamento dos veículos são alguns dos aspectos que podem impactar na velocidade da eletrificação dos carros.

Centro de multimarcas

Fruto de um investimento de R$ 1 milhão do Grupo Sinosserra, o primeiro Centro Automotivo ACDelco Multimarcas do RS, em Taquara, acumula mais de 600 atendimentos prestados em apenas seis meses de operação. O empreendimento tem um portfólio de produtos de marca própria de 600 itens, acompanha uma tendência de mercado e busca desmistificar os custos de manutenção para veículos fora do período da garantia de fábrica.

Conferência de inovação

O Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia realiza até o dia 31 deste mês uma Consulta Pública para levantar as ações prioritárias que os porto-alegrenses irão discutir e votar durante a 13ª Conferência Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia de Porto Alegre, programada para 21 de junho deste ano. Estas contribuições serão traduzidas em ações prioritárias de Políticas Publicas norteadoras às iniciativas da administração municipal, pelos integrantes do Conselho e submetidas à votação pública durante a Conferência.

A Coca-Cola Creations

Coca-Cola FEMSA Brasil traz a edição limitada de Coca-Cola Creations, em uma colaboração com a potência musical de Rosalía. A nova Coca-Cola Movement dá vida ao poder transformador da música. A embalagem conta com design contrastante e cores vibrantes, com traços desenhados pela própria artista espanhola. A Coca-Cola FEMSA Brasil é a fabricante da marca no Rio Grande do Sul e em mais seis estados brasileiros.

Tampinha Solidária ICI

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) realiza anualmente o projeto Tampinha Solidária para arrecadar tampas plásticas de diversos tipos e comercializá-las a empresas recicladoras, convertendo os recursos obtidos em doações para o próprio Instituto. Em 2022, o projeto arrecadou mais de R$ 32 mil em escolas, empresas e comunidades em geral. As doações podem ser feitas na sede em Porto Alegre.

Grafite em muro na cidade

Visando deixar mais um legado para Porto Alegre quando a cidade comemora 251 anos, a Capital dos gaúchos receberá de presente mais de 177 m² de arte na entrada da cidade, no "acesso um" da Avenida Castelo Branco. É lá que um mural está sendo projetado pelo multiartista Jackson Brum, à frente de vários outros na cidade e no interior. O muro tem 71 metros de comprimento, liga a Voluntários à Castelo e servirá de tela para a homenagem das empresas porto alegrenses TGD e Edificare Engenharia.

Revitalização do Galeto Di Paolo

O Di Paolo segue com novidades na unidade do bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul. As mudanças contemplam novo projeto arquitetônico e incluem melhorias no salão de eventos, empório, sala de reuniões privativas e brinquedoteca. O investimento foi de R$ 800 mil. As próximas unidades a serem revitalizadas são os dois Expresso Di Paolo de Caxias do Sul, no Shopping Villagio e no San Pellegrino Bourbon Shopping. Também estão no cronograma as unidades do Recanto Maestro, em Santa Maria (RS), e de Itapema (SC).