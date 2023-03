A Intral Iluminação, de Caxias do Sul, é hoje a única empresa do Brasil a produzir lâmpadas bulbo de LED com fabricação 100% em território nacional dos componentes do modelo, desde a parte mecânica ao embalo do produto final. A Intral, que iniciou os negócios com uma pequena fábrica de reatores para lâmpadas fluorescentes, produz hoje lâmpadas, luminárias de LED e drivers, sendo referência no mercado. Com uma linha de produção automatizada, a indústria fabrica 1,5 mil lâmpadas buldo de LED por hora.

A loja da Democrata

O Shopping Villagio Caxias contará, a partir de hoje, com a loja de calçados e acessórios masculinos da marca Democrata. Será a primeira no Interior gaúcho. O investimento ultrapassa R$ 500 mil, com um ambiente projetado para atender simultaneamente dez clientes. A loja oferecerá serviço de venda pelo WhatsApp com entrega a domicílio no mesmo dia da solicitação.

Guindastes articulados

Pelo segundo ano consecutivo, a Palfinger, líder mundial na fabricação de guindastes articulados, registrou crescimento neste competitivo mercado, atingindo o faturamento recorde de R$ 750 milhões em 2022 na América Latina. Com fábricas em Caxias do Sul, no Brasil, e Rio Tercero, na Argentina, superou expectativas tendo alta de 164% sobre 2020 e 62% sobre 2021, período que já havia sido considerado excelente pelos dirigentes.

Descarte para cartões

A Ticket, marca de benefícios ao trabalhador, da Edenred Brasil, firmou parceria com a Thales, líder em fornecimento de cartões para instituições financeiras, para disponibilizar 30 novas urnas Papa Cartão® nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Trata-se de um sistema de coleta seletiva desenvolvido para a gestão de resíduos e a destinação ambientalmente correta de cartões PVC, que nos ecopontos são destruídos pelos próprios usuários.

Potencial de consumo

Porto Alegre chega aos 251 anos como uma das capitais brasileiras mais expressivas no cenário dos negócios. Estudo de mercado realizado pela Connect Smart Data mostra que a cidade conta, hoje, com 245.980 empresas em atividade. Junto a isso, segundo o Índice de Potencial de Consumo (IPC), ela está em 8º lugar no ranking nacional e em primeiro no ranking no segmento de Condomínios Prediais.

Tecnologia para provedores competitivos

Com sede em Taquari (RS) e atuação nacional, a OIW vai apresentar no Ceará o Wi-Fi 6, uma das suas mais inovadoras tecnologias. A sexta geração do Wi-Fi chega para ampliar a competitividade dos provedores de internet frente ao avanço do 5G. A novidade estará no 12º Congresso RTI Provedores de Internet, que acontece nos dias 12 e 13 de abril, em Fortaleza. Presente em seis estados, a OIW tem filial em Maracanaú, Ceará, para os clientes do Nordeste.