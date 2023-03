Esquadrias ecológicas

Consolidada pela qualidade de seus produtos e serviços há quase 50 anos e com foco na sustentabilidade, a Prata Esquadrias de Porto Alegre lança este ano produtos fabricados de madeira ecológica (com resíduos plásticos e sobras de madeira), PVC laminado, vidros pintados e alumínio sublimado e anodizado. Na esteira da inovação, ela tem em seu portfólio portões seccionais, sendo uma empresa gaúcha com sua própria linha minimalista em alumínio, conforme padrões e conceitos europeus. Nesta quinta-feira, a empresa recebe convidados para um brunch, no Instituto Ling, já na linha de transferir para a terceira geração da família Agnoletto a administração da empresa.

Marca empregadora

A MRV, uma empresa do grupo MRV&CO, foi escolhida pelo Employer Branding Brasil como a vencedora na categoria de Employer Experience de bem-estar, desenvolvimento, socialização e valorização aos colaboradores, pelo segundo ano consecutivo. A Employer Branding Brasil é uma plataforma de conteúdo de gestão estratégica sobre marca empregadora, e a premiação tem por objetivo valorizar as melhores práticas do segmento.

A Raro Investimento

Programado para hoje o lançamento da Raro Investimentos a partir das 18h30min no Instituto Ling. A empresa é a fusão de Rivo Bühler Jr. e Bruno Leiria, da Attivo e da MoneyMark, respectivamente, duas gaúchas da área de investimentos e credenciadas à XP. A meta do escritório, que seguirá com matriz em Porto Alegre, é saltar de R$ 900 milhões para R$ 4 bilhões em valor de custódia até o final de 2024 com os negócios unificados.

Aula inaugural Pucrs

O presidente nacional da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), Daniel Bruin, vai ministrar a aula inaugural da Famecos-Pucrs. O evento é gratuito e ocorre nesta quinta-feira às 19h, no auditório da faculdade. Numa ação conjunta entre a Abracom RS, liderada pela jornalista Martha Becker, e a Escola de Comunicação, Artes e Design da Pucrs, coordenada pela professora Rosângela Florczak, a palestra terá como tema "A Importância da Comunicação na Reputação de Marcas".

Crescimento da Solar Serra

A empresa gaúcha Solar Serra, de Bento Gonçalves, faturou 60% mais entre fevereiro de 2022 e igual mês deste ano. No período marcado pela verdadeira corrida para a instalação de sistemas fotovoltaicos em função da proximidade do início da taxação, a Solar Serra entregou 650 obras, com 19.231 placas, sendo a maioria de 33,8% em residências seguida por agroindústrias (27,40%), indústrias (23,66%) e comércio (15,07%). Para 2023, mesmo com a desaceleração em janeiro, a Solar Serra já retomou em 10% as vendas de fevereiro sobre igual período de 2022. Com isso, a expectativa é de que chegue a um incremento de até 40% em valor nas instalações.